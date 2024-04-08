77 команд участвовали в Фестивале ГТО в Брянске

77 команд участвовали в Фестивале ГТО среди трудовых коллективов и госслужащих в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске на стадионе «Десна» прошёл Фестиваль всероссийского комплекса ГТО среди трудовых коллективов и госслужащих. В нём участвовали 77 команд. Они соревновались в силе, ловкости и скорости.

Среди госслужащих первое место заняла команда УМВД России по Брянской области. Вторыми стали сотрудники регионального МЧС, а третьими — представители департамент физической культуры и спорта Брянской области. Среди муниципальных служащих отличились команды администрации Брянска и Дятьковского района.

А среди трудовых коллективов первой стала команда «Огненный лис — 1» Брянского училища олимпийского резерва. Также в тройку лидеров вошли спортсмены школ «Электрон» Дятьковского и Брянского района.