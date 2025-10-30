В Выгоничах открыли доску в честь прокурора-фронтовика

В Выгоничах открыли мемориальную доску в честь прокурора-фронтовика. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В Выгоничах прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски. Её установили на здании прокуратуры Выгоничского района. Мемориал увековечил память о ветеране Великой Отечественной войны Николае Никоноровиче Ковалеве.
В церемонии приняли участие заместитель прокурора области Роман Никифоров, представители правоохранительных органов и общественности и работники, а также невестка и три правнука ветерана. Им была предоставлена честь открыть памятную доску.
Николай Никонорович Ковалев в сентябре 1942 года был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Он служил телефонистов в воздушно-десантных войсках и участвовал в боях фашистами на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах. В результате ранения лишился правого глаза и был назначен на должность писаря армейского хлебозавода. Под артобстрелами и бомбежкой он всегда своевременно всю служебную корреспонденцию. Николай Никонорович награжден медалями: «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С августа 1949 года он начал трудовую деятельность в органах прокуратуры Брянской области, где проработал до февраля 1985 года.
29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного