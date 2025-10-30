В Выгоничах открыли доску в честь прокурора-фронтовика

В Выгоничах открыли мемориальную доску в честь прокурора-фронтовика. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Выгоничах прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски. Её установили на здании прокуратуры Выгоничского района. Мемориал увековечил память о ветеране Великой Отечественной войны Николае Никоноровиче Ковалеве.

В церемонии приняли участие заместитель прокурора области Роман Никифоров, представители правоохранительных органов и общественности и работники, а также невестка и три правнука ветерана. Им была предоставлена честь открыть памятную доску.

Николай Никонорович Ковалев в сентябре 1942 года был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Он служил телефонистов в воздушно-десантных войсках и участвовал в боях фашистами на Северо-Западном и Юго-Западном фронтах. В результате ранения лишился правого глаза и был назначен на должность писаря армейского хлебозавода. Под артобстрелами и бомбежкой он всегда своевременно всю служебную корреспонденцию. Николай Никонорович награжден медалями: «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С августа 1949 года он начал трудовую деятельность в органах прокуратуры Брянской области, где проработал до февраля 1985 года.