Брянская теннисистка стала призером на турнире в Казахстане

В Нур-Султане завершился турнир серии ITF, на котором спортсменка Влада Коваль завоевала серебро.

Наша землячка выступала в паре с Анастасией Тихоновой, они вместе уверенно дошли до финала. Но в решающем поединке первое место уступили российско-грузинскому дуэту.

Так, брянская теннисистка получила серебряную медаль. Сейчас она занимает 331 строчку в рейтинге WTA.

К слову, Влада Коваль выпускница брянского колледжа олимпийского резерва. У нее за спиной десятки турниров, на ее счету множество побед.