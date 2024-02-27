Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали в Орле
Юные брянские дзюдоисты завоевали четыре награда на соревнованиях «Юная лига» в Орле. Об этом сообщили в горосдком спорткомитета.
В Орле прошли соревнования по дзюдо «Юная лига» в честь Дня Защиты Отечества. Турнир посвятили погибшим на спецоперации военным. В соревнованиях выступали юноши 9 — 14 лет. Среди них — воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе.
Золотую медаль завоевал Станислав Пилипченков. А бронзовыми призёрами стали Тихон Пожиленков, Арсений Азарцев и Кирилл Хомяков.
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