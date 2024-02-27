Брянские дзюдоисты завоевали четыре медали в Орле

Юные брянские дзюдоисты завоевали четыре награда на соревнованиях «Юная лига» в Орле. Об этом сообщили в горосдком спорткомитета.

В Орле прошли соревнования по дзюдо «Юная лига» в честь Дня Защиты Отечества. Турнир посвятили погибшим на спецоперации военным. В соревнованиях выступали юноши 9 — 14 лет. Среди них — воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе.

Золотую медаль завоевал Станислав Пилипченков. А бронзовыми призёрами стали Тихон Пожиленков, Арсений Азарцев и Кирилл Хомяков.