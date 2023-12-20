Брянские росгвардейцы выиграли первенство региона по плаванию среди силовых структур. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск» прошло первенство региона по плаванию среди участников боевых действий и сотрудников силовых структур. Турнир посвящён Дню памяти воинов, погибших на Северном Кавказе и других локальных конфликтах.

Участники преодолели дистанцию в 50 метров вольным стилем. В личном зачёте золотую награду турнира завоевал представитель Брянской таможни Виталий Зайцев. Он показывает высший результат второй год подряд. Серебряная и бронзовая медали достались сотрудникам Управления Росгвардии по Брянской области Александру Корзунову и Виктору Семенькову.

А в командном зачёте высшая награда досталась росгвардейца. Вторыми стали представители Брянской таможни, а третьими — сотрудники УМВД.