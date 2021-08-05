Брянский боец Виталий Минаков сразится с Тайреллом Форчуном

Бой состоится осенью в Москве.

Брянский боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Виталий Минаков сразится с американским тяжеловесом Тайреллом Форчуном.

Об этом Минаков рассказал на своей странице в соцсети.

«… был анонсирован долгожданный первый турнир компании Bellator в России. Это событие пытались организовать несколько лет и вот – в октябре оно наконец-то состоится. В рамках турнира запланировано проведение моего поединка с Форчуном. И на данный момент я не вижу никаких оснований для его отмены», – отметил Виталий Минаков.

Ранее, напомним, он рассказал о сложностях в карьере из-за отсутствия американской визы и выразил надежду на возможность выхода на ринг в рамках первого российского турнира Bellator.