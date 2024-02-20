Брянский метатель завоевал «золото» Первенства России
Брянский метатель завоевал золотую медаль на Всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Тольятти прошло Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет. В турнире участвовал воспитанник брянской спортшколы имени Самотесова Александр Бабенко. В третьей попытке юноша отправил снаряд на 20 метра 31 см. Этот результат стал вторым в мире среди юниоров до 20 лет в этом сезоне. Спортсмен завоевал золотую медаль.
Читайте также
Новости регионов
Переселение и передвижение
На прошлой неделе в Смоленской области с рабочим визитом побывал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов. Вместе с губернатором Василием Анохиным гость осмотрел ряд объектов в Вязьме и Смоленске для оценки результатов применения инструментов развития Правительства России и перспектив для запуска новых проектов. «Благодаря инструментам развития в Смоленской области реализуется ряд проектов, которые улучшают качество жизни тысяч смолян. Ввели в эксплуатацию
Помощь по контракту
В Ярцевском районе обсудили возможности социального контракта. С жителями встретился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Тема социального контракта – важная, такая мера поддержки помогает смолянам начать или развить своё дело, повысить качество жизни. Деньги – на дело Во встрече приняли участие депутаты регионального парламента Елена Гераськова и Игорь Демьянов, глава Ярцевского района Роман Захаров, руководители профильных министерств и ведомств региона, главы