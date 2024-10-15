Брянские тяжелоатлеты вернулись с медалями с первенства России

Брянские тяжелоатлеты вернулись с пятью медалями с первенства России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В посёлке Сукко Краснодарского края прошло первенство России по тяжелой атлетике. За звание лучших боролись спортсмены 15-18 и 19-20 лет.

Воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Сталь» Артём Трошин выступал в весовой категории 102 кг среди юниоров 15-18 лет. Он завоевал золотые медали в рывке, толчке и сумме.

Его коллега по школе Роман Наперов стал серебряным призёром в весовой категории в толчке и сумме.

По итогам всех выступлений из девяти участников команды Брянской области шесть вошли в состав сборной России по тяжелой атлетике.