Чувашские вальщики леса победили на открытом чемпионате Брянской области

Они заняли первые места в общем мужском зачете и в женском зачете.

7-й открытый чемпионат Брянской области среди вальщиков леса «Лесоруб-2021» завершился. Турнир проходил на территории Навлинского района.

В соревнованиях приняли участие 28 лесорубов, которые представили различные регионы России. В команду Брянской области вошли вальщики леса с Брянского, Дубровского, Жуковского, Клетнянского, Навлинского, Суземского и Трубчевского лесничеств.

В общем зачете лучшие результаты показал Шашков Артём из Чувашии, второе место занял Буянов Владимир из Навлинского района, а на третьей строчке оказался Климин Андрей из Чувашии.

Также хорошие результаты у чувашских лесорубов в женском зачете. Галина Климина, оторвавшись на 29 баллов от Анастасии Фофановой из Карелии, заняла первое место.

Победители получили дипломы, медали и призы от спонсоров. Кроме того, лучшим вальщикам подарили современные бензопилы.