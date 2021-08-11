Строящийся в Брянске Дворец Единоборств будет принимать соревнования международного уровня

Необходимые условия для этого будут созданы.

Депутат Государственной думы Николай Валуев вместе с Губернатором Александром Богомазом побывали на месте строительства Дворца Единоборств в Брянске.

Объект, площадь которого более 55 тысяч квадратных метров, почти достроен, сейчас ведется монтаж вентиляционной системы и освещения. В гостинице устанавливают двери и сантехнику.

Как пишет Николай Валуев в соцсетях, спортивный объект сможет принимать соревнования международного уровня, все условия для этого будут созданы. После открытия Дворца Единоборств Брянщина станет центром спортивной жизни близлежащих регионов.