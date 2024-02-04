Три медали завоевали брянские тяжелоатлеты на Кубке России

Брянские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошёл в Туле. На турнир собрались спортсмены из 39 регионов, в том числе и Брянской области.

Воспитанница спортшколы «Олимп» Александра Фурдик выступала в весовой категории 45 кг. Девушка завоевала золотую медаль с результатом в 150 кг.

Воспитанники школы «Сталь» Максим Могучев и Алексей Осипов заняли второе и третье место в своих весовых категориях.