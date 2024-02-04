Три медали завоевали брянские тяжелоатлеты на Кубке России
Брянские спортсмены завоевали три медали на Кубке России по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошёл в Туле. На турнир собрались спортсмены из 39 регионов, в том числе и Брянской области.
Воспитанница спортшколы «Олимп» Александра Фурдик выступала в весовой категории 45 кг. Девушка завоевала золотую медаль с результатом в 150 кг.
Воспитанники школы «Сталь» Максим Могучев и Алексей Осипов заняли второе и третье место в своих весовых категориях.
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