В Брянске прошел фестиваль ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья

В спортивных мероприятиях приняли участие около 40 человек.

26 августа на стадионе «Спартак» в Брянске состоялся фестиваль ГТО для инвалидов, на организацию которого Центру реабилитации инвалидов города Брянска выдали президентский грант.

«Дорогие друзья, сегодня вы сможете не просто отточить своё спортивное мастерство, но еще и пообщаться в дружеской обстановке, хорошо провести время. Даже погода сегодня вас благословила солнечными лучами, сменившими дождливые тучи», — сказала заместитель главы Брянской городской администрации Алевтина Андреева.

По словам организаторов фестиваля, цель мероприятий – адаптировать и социализировать людей с ограниченными возможностями здоровья через проведение публичных спортивных мероприятий.

Участникам соревнований предстояло пройти несколько этапов тестирования: метание мяча, дартс, а также упражнение с гимнастической палкой.

Осенью пройдет масштабный фестиваль ГТО, по результатам которого участники получат знаки отличия одной из трех степеней.