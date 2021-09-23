В Брянской области расширили список тренеров с повышенной зарплатой

Власти пытаются привлечь квалифицированных специалистов.

С 1 сентября в Брянской области расширили список тренеров, которые будут получать повышенную зарплату.

С 1 июня зарплату тренеров и тренеров-преподавателей детско-юношеских и спортивных школ в Брянской области увеличили до 57 тысяч рублей. До 41 тысячи рублей повысили зарплаты тренерского состава из категории «молодые специалисты». Изменения распространялись на тренерский состав по 14 видам спорта, приоритетным для развития в регионе.

С сентября в этот перечень дополнительно включили баскетбол, волейбол, гандбол и бокс. Муниципальным районам, муниципальным и городским округам дополнительно выделили 9,7 миллиона рублей. Почти 3 миллиона рублей получил Брянск.

В этом году в регионе откроют четыре бассейна, пять ледовых дворцов и 11 футбольных полей. Для устранения дефицита кадров для тренеров приобретут девять служебных квартир.

В последующие годы брянские власти планируют увеличить стимулирующее финансирование. Сейчас, сообщает региональное правительство, в Брянскую область приезжают тренеры из Белоруссии, Ямало-Ненецкого округа, Уфы, Кирово-Чепецка, Москвы, Смоленска и Орла.