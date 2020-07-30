В Москве охранники зарабатывают на 4 тысячи больше, чем в Брянске

Названа разница в зарплатах в Москве и регионах.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», врачи, учителя, продавцы, охранники и водители в столице могут заработать на 40-50% больше, нежели в регионах.

Так, если в Екатеринбурге или Челябинске водитель может рассчитывать на порядка 50 тысяч рублей в месяц, в Москве и Подмосковье он заработает уже около 79 тысяч рублей.

Представителям еще одной востребованной профессии – охранникам – в Санкт-Петербурге, Ярославле или Уфе заплатят 30 тысяч рублей, в Брянске – 44 тысячи рублей Столичный охранник получит на 4 тысячи рублей больше, чем брянский, – 48 тысяч рублей.