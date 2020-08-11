Следователи подозревают жителя Дятьковского района в нанесении смертельных травм

По информации Следственного комитета РФ по Брянской области, следователи задержали 39-летний житель поселка Любохна Дятьковского района по подозрению в совершении преступления — умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, днем 22 мая 2020 года подозреваемый был дома у своей знакомой в поселке Любохна. Будучи пьянвм, он поссорился с находившимся там местным жителем и избил его ногами и руками по голове и туловищу.

От полученных травм потерпевший умер.

Следователи осмотрели место происшествие, задержали подозреваемого и ходатайствуют в суд заключить его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела о неосторожном причинении смерти охраннику ТД «Петелино».