Следователи подозревают жителя Дятьковского района в нанесении смертельных травм

По информации Следственного комитета РФ по Брянской области, следователи задержали 39-летний житель поселка Любохна Дятьковского района по подозрению в совершении преступления — умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, днем 22 мая 2020 года подозреваемый был дома у своей знакомой в поселке Любохна. Будучи пьянвм, он поссорился с находившимся там местным жителем и избил его ногами и руками по голове и туловищу.
От полученных травм потерпевший умер.
Следователи осмотрели место происшествие, задержали подозреваемого и ходатайствуют в суд заключить его под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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