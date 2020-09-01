На Брянщине подтвердился коронавирус еще у 26 человек

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую сводку по инфицированным, выздоровевшим и умершим.

За минувшие сутки заражение подтвердилось у 26 человек, выздоровление — у 33. Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе коронавирус подтвердился у 8252 человек, из них выздоровели 6735 и умерли от инфекции и вызванных ей осложнений 35. Носители коронавируса, умершие от других основных причин, в статистике не учитываются.

С начала пандемии на Брянщине сделано 141 383 исследования на коронавирус, в том числе результаты 1071 стали известны за минувшие сутки.