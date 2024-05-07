Два брянских борца сошлись в поединке на чемпионате России

Два брянских спортсмена сошлись в поединке на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Подмосковье прошёл предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. В соревнованиях участвовали более 500 сильнейших спортсменов.

В весовой категории до 79 кг в финале в поединке сошлись воспитанники брянской спортшколы «Локомотив» Гаджимурад Алихмаев и Магомед Магомаев. Чемпионом России стал Магомаев. А Алихмаев завоевал серебряную награду.

Кроме того, третье место на чемпионате в весовой категории до 72 кг заняла брянская спортсменка Светлана Бабушкина.