Брянские гиревики стали призёрами Кубка мира

В Санкт-Петербурге прошёл этап Кубка мира по гиревому спорту. В нём участвовали 280 спортсменов из 28 регионов России, а также из Монголии, Сербии, Кыргызстана и Узбекистана.

В составе сборной России выступали гиревики спортшколы олимпийского резерва по борьбе Брянска Юрий Лукьянчиков и Андрей Мухитов. В эстафете они завоевали серебряные награды.