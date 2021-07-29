20-30 тысяч рублей в день получают комбайнеры в хозяйстве сына брянского губернатора

Об этом заявил сам Роман Богомаз, возглавляющий ООО «Меленский картофель».
Руководитель ООО «Меленский картофель», сын брянского губернатора Роман Богомаз рассказал об условиях работы и доходах своих подчиненных.
На днях на базе «Меленского картофеля» в Погарском районе прошел областной семинар по вопросу технологии возделывания и уборки рапса.
«Работа в сельском хозяйстве нелегкая. Механизаторы, которые молотят на комбайнах, начинают свой трудовой день в половине восьмого утра, а заканчивают в половине десятого вечера. Но при этом заработная плата очень высокая: минимальная зарплата на этих комбайнах составляет 10 тысяч рублей в день. Максимально, когда убирали по 160 тонн, комбайнеры зарабатывали по 20 тысяч в день, – пояснил Богомаз-младший. – Они знают, за что работают. Поэтому сегодня зарабатывать от 10 до 20 тысяч в день – это зарплата, которой нет даже в Москве. К тому же они работают на суперсовременной технике».
Он рассказал, что 17-летний сын одного из комбайнеров отказался от работы охранником в столице за 30 тысяч рублей месяц, поскольку «сам видит, что можно здесь, в родном районе, зарабатывать хорошие деньги, быть профессионалом своего дела».
Роман Богомаз также сообщил, что «нельзя экономить ни на технологии, ни на технике, ни на зарплате, потому что механизаторы, которые сидят за рулем комбайна, подводят итог всей работы, которую вели целый год».
«Если начнешь на какой-то ступени экономить: на технологии, на защите, на зарплате, сразу результат будет другой. Поэтому работа экономически оправданна», – заключил сын брянского губернатора.
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