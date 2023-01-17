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Брянские эксперты обсудили экономику после оценки Зампредседателя Правительства

2023, 17 января 11:23 Экономика
Брянские эксперты обсудили экономику после оценки Зампредседателя Правительства
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Брянские эксперты обсудили приезд Министра промышленности Дениса Мантурова и его высокую оценку работы предприятий.

Заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил выставку продукции промышленных предприятий Брянской области. На площадках БМЗ продукцию представили Жуковский веломотозавод, Клинцовский автокрановый завод, Группа Кремний Эл, Карачевский завод «Электродеталь». Зампредседателя пообщался с руководителями и давал поручения. Он оценил успехи промышленного производства в регионе.

Мнение министра поддержали участники «Экспертного клуба» из Брянской области. Так, Юрий Клюев отметил, что за цифрами и процентами стоит напряженный труд сотен тысяч людей.

«Но, обратите внимание, и заводы те же, и рабочие. А почему-то не шло дело при старой управленческой команде – всё больше о неплатежах, задержках зарплат и банкротствах было слышно. Грамотное управление регионом даёт свой эффект. Год за годом регион развивается, и это видно невооружённым глазом даже без цифр статистики», – подчеркнул эксперт.

Гендиректор компании «Чистая планета» Владимир Чашников отметил, что экономика — это целостный организм, а не отдельные предприятия.

«В ней невозможны в принципе «отдельные успехи», ни на что не опирающиеся «звёзды», «лидеры». Если крупные заводы уверенно себя чувствует, это сказывается на каждом хозяйствующем субъекте, вплоть до самого мелкого предпринимателя и самозанятого. И, обратно, флагманы не могут процветать, если вокруг – пустыня, они тоже зависят от общей экономической обстановки», – добавил эксперт.

Владимир Чайников заключил, что создать условия для этого должна власть. И в Брянской области это сделать удалось.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что экономический рост можно отследить по устремлениям молодёжи.

«Если ещё десять лет назад вчерашние школьники мечтали о профессиях пресловутой триады – юрист, экономист, менеджер – то сейчас наблюдается колоссальный интерес к инженерному образованию. Молодежь чутко реагирует на любые изменения, и сейчас видит перспективы в оживших отраслях промышленности, сельского и лесного хозяйства», – уточнил Егорушкин.

Эксперт также отметил, что Москва уже не привлекает молодежь и выпускники стараются остаться регионе.

«Замечу, что стремление связать свое будущее с Брянщиной определяется не только появляющимися на предприятиях вакансиями с достойной оплатой труда, но и изменением среды. Не только в Брянске, но и в районных центрах, и в сёлах за последние годы благоустройство, обеспечивающее комфорт проживания, шагнуло далеко вперёд», – подчеркнул эксперт.

 

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