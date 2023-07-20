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Брянские эксперты обсудили продовольственную безопасность

2023, 20 июля 09:20 Экономика
Брянские эксперты обсудили продовольственную безопасность
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Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили вклад региона в  продовольственную безопасность страны. 

В «Экспертном клубе» поговорили о продовольственной безопасности России. Так, страна полностью закрывает свои потребности в продовольствии и экспортирует излишки дружественным партнерам. Доля экспорта уже превысила 85%. 

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области оценили вклад региона в  продовольственную безопасность страны. Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин напомнил, что в области производят каждый седьмой килограмм картофеля, каждый четырнадцатый килограмм кукурузы на зерно, каждый двенадцатый килограмм рапса и 100% мака для фармацевтической промышленности.

«При этом, по итогам 2022 года доля продукции брянских производителей и поставщиков на полках сетевых магазинов региона составляет: хлебобулочные изделия – 95% – 98%, мясная продукция – 58% – 62%, молочная продукция – 56% – 59%, плодоовощная продукция – 48% – 51%, бакалея – 45% – 48%. Брянскую молочную продукцию можно встретить на полках дальневосточных магазинов, брянская говядина известна всей России, брянский картофель, можно сказать, стихийный региональный бренд с советских времён», – отметил эксперт.

Валерий Егорушкин добавил, что Брянская область не конкурирует с другими производителями, а наоборот делится секретами успехов в производстве.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров уверен, что регион остаётся одним из лидеров в создании продовольственного щита страны. И одним из доказательств он назвал недавнюю агропромышленную выставку «Брянское поле». Экспозиций на ней заняла более 20 гектар.

«Выступая, губернатор Александр Богомаз отметил, что регион успешно выполняет стратегические задачи, поставленные Президентом страны перед российским агропромышленным комплексом. Так, объем производства продукции сельского хозяйства в прошлом году составил 134,2 млрд. рублей, а индекс производства продукции сельского хозяйства — 110,7 процента, превысив значения по ЦФО и России в целом. И уже за пять месяцев этого года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 116,4 процента», – рассказал эксперт.

Он также добавил, что Брянская область заняла второе место в группе регионов с высоким объемом экономики агропромышленного комплекса. Эксперт сослался на данные  «Агроэкспорт».

 «На примере только одной Брянской области можно уверенно констатировать, что тенденция активного развития сельского хозяйства является абсолютно очевидной и ведёт к достижению высокого процента удельного веса отечественной сельхозпродукции в общем объёме товарных ресурсов, что и определяет уровень достигнутой продовольственной безопасности всей страны!» – заключил Егоров.

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