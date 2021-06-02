Эксперты разобрались в причинах бума табачного контрафакта на Брянщине

Доля нелегальных сигарет в Брянской области вчетверо выше общероссийской. Почему так сложилась и как пресечь контрафакт рассказали эксперты.

Борьба с контрафактом в России ведется достаточно давно, но нелегальный табак продолжает поступать в страну из других государств Евразийского экономического союза. Международное агентство маркетинговых исследований Kantar TNS сообщило, что в I квартале 2021 года доля нелегальных сигарет в Брянской области превысила 42%, тогда как среднее по России значение составляет 10,7%. По данным многопрофильного аналитического центра НАФИ, при сохранении текущей доли нелегального рынка ущерб федеральному бюджету может составить порядка 130 млрд рублей в 2021 году.

Как решить проблему, эксперты, представители органов власти и производителей обсудили на Russian Retail Week.

Директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев указал на негативные факторы обращения контрафакта: «Нелегальная торговля табаком – это ущерб и экономике, и общественному порядку, и потребителю. Масштабный оборот контрабанды и подделок ведет к выпадению доходов федерального и регионального бюджета, генерации преступных доходов, недобросовестной конкуренции, насыщению рынка продукцией неясного происхождения и качества, а также к беспрепятственному доступу несовершеннолетних к табачной продукции».

Директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина рассказала, что в дополнение к принятым в прошлом году законам о единой минимальной цене на табачную продукцию и о введении норм перемещения физлицами немаркированной табачной продукции сигарет, в работе у Министерства и других ведомств несколько новых нормативных правовых актов, реализация которых будет способствовать пресечению оборота нелегального табака. В том числе это проект федерального закона, устанавливающий требования к некурительной табачной продукции, а также проект технического регламента ЕАЭС на никотиносодержащую продукцию.

Маркировка пачек сигарет, на которую возлагались большие надежды, не позволила решить проблему радикально, признает Владислав Заславский, заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России: «Необходимо принимать и другие меры на рынке с учетом повышения ставок акциза, открытия границ после пандемии, с учетом огромной разницы между ставками акциза в странах ЕАЭС, а также с учетом покупательской способности населения».

Заславский обещает, что министерство будет детально анализировать ситуацию и участвовать в разработке мер, которые позволят стабилизировать ситуацию, а как максимум улучшить ее в ближайшее время. В частности, буквально на днях начинает работать национальный центр компетенции по борьбе с контрафактом, и первой его задачей будет разрешение проблем контрафактного табака и табачных изделий.

Между тем, вопрос сам собой не отпадет, наоборот, прогнозируется ухудшение ситуации. Игорь Черкасский, руководитель по вопросам борьбы с нелегальной торговлей российского офиса British American Tobacco, предупредил, что после введения минимальной цены можно ждать крупных поставок нелегального табака из ЕАЭС.

Окончательно навести порядок и ликвидировать черный табачный рынок, по мнению Василия Груздева, без ужесточения ответственности не удастся: «Для решения проблем необходимо вносить изменения в КОАП и УК, вводить ответственность за перемещение физлицами немаркированных сигарет свыше установленного объема, ввести регистрацию оборудования для производства, конфисковывать автотранспорт, который перемещает нелегальный табак; а также принять еще массу норм, которые уже применяются в алкогольной отрасли – и очень успешно».