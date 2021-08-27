В Брянске водитель автобуса поблагодарил начальство за высокую зарплату

Виктор Кузовков дал коллегам советы о том, как зарабатывать больше.

МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» обнародовало мнение водителя автобуса об условиях работы и оплате труда.

В середине августа водители и кондукторы автобусов пожаловались на низкие зарплаты при высокой нагрузке. Недовольным водителям ответил директор предприятия Александр Андросенко. По его мнению, маленькую зарплаты получают те, кто нарушает ПДД и курит в салоне.

К обсуждению ситуации подключился бригадир отряда № 4 Виктор Кузовков. Водители и кондукторы этого отряда преимущественно обслуживают маршруты № 11, № 31 и № 48. Виктор Кузовков работает на предприятии более 10 лет.

«Благодаря губернатору Брянской области за последние четыре года на предприятие поступили более 200 новых автобусов марок «ПАЗ-320414», «ЛиАЗ-429260» и «МАЗ-206086», и я получал новый автобус каждой из этих марок, и на всех них мне довелось поработать водителем по городским маршрутам. Администрация предприятия регулярно повышает заработную плату работникам предприятия, последнее повышение прошло в августе текущего месяца – на 10% увеличили тарифную ставку водителям и кондукторам. За последние четыре года моя фактическая заработная плата выросла более чем в два раза. Заработная плата водителя на предприятии зависит от многих выполненных факторов: отработанных часов на линии, выполнения регулярных рейсов, выполнения планового задания по сбору выручки, имеющегося класса водителя и даже технического состояния автобуса, то есть водителю необходимо отработать определенное количество дней без срыва рейсов по причине технической неисправности автобуса», – рассказал водитель.

По его словам, «многие водители, приходящие работать на предприятие, не сразу осознают, от чего зависит их заработная плата».

«Хотя каждому объясняешь сам, начальник отряда, службы движения и планового отдела, и, просто откатав свои часы, не получится заработать нормальную заработную плату, а те, кто старается заработать и понимает, что для этого нужно, и за отработанный баланс рабочего времени получают более 40 тысяч рублей», – заявил Виктор Кузовков.

Особенно доволен он «бытом работников», в частности открытием диспетчерского пункта в Володарском районе с «наличием туалета, как дома», «питьевой водой, жидким мылом, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, одноразовыми стаканами за счет предприятия», а также умывальником, электротехникой и засаженной цветами территорией.

«Приходите работать в МУ «БГПАТП»! При желании и правильном подходе здесь можно прилично зарабатывать по меркам города Брянска», – заключил Виктор Кузовков.