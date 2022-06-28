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Вице-премьер РФ Хуснуллин рассказал об обновлении троллейбусного парка в Брянске

2022, 28 июня 13:05 Экономика
Вице-премьер РФ Хуснуллин рассказал об обновлении троллейбусного парка в Брянске
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«Важно создавать такие условия, чтобы поездки на общественном транспорте по комфорту не уступали личным автомобилям», – сказал он.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал об обновлении общественного транспорта в регионах в 2022 году благодаря реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В ближайшее время обновим автобусные и троллейбусные парки в девяти городских агломерациях по проекту «БКД». Направим в регионы 333 единицы техники. Это новые автобусы и троллейбусы. Мы стабильно развиваем дорожную систему в регионах. Поездки на автомобиле по всей стране становятся безопаснее и удобнее. Но без развития общественного транспорта наши города, особенно крупные, через несколько лет могут просто встать в пробках. Поэтому важно создавать такие условия, чтобы поездки на общественном транспорте по комфорту не уступали личным автомобилям», – сообщил Хуснуллин.

310 новых автобусов поступят в Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации, 23 троллейбуса – в Новосибирскую и Брянскую агломерации. На эти цели предусмотрено более 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Перечень регионов, в которых будет обновлен подвижной состав, утвержден Минтрансом по итогам конкурсного отбора. Критериями стали наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей.

Всего поступили заявки от 44 регионов, в течение 2022–2024 годов свои автопарки обновит 21 городская агломерация, в 2022 году новые автобусы и троллейбусы поступят в девять из них, включая Брянск.

Оператором программы поставок новых автобусов, троллейбусов и трамваев является АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Техника будет приобретаться с существенной скидкой с применением механизма льготного лизинга.

В этом году в Брянск поступят 14 новых троллейбусов. Предполагается, что их направят в том числе на маршрут № 14 «10-й микрорайон – Центральный рынок», который соединяет два района Брянска: Советский и Бежицкий.

«Троллейбусы – это один из самых экологически чистых видов транспорта. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» преображаются наши транспортные артерии, повышается качество транспортного обслуживания жителей нашего региона», – отметил начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» Иван Вазюля.

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