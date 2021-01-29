На Брянщине оштрафуют водителя «ГАЗели» за выброс строительных материалов в контейнеры

Водитель грузового такси будет привлечен к ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Сотрудники службы экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области поймали таксиста Газели, который выгружал строительные отходы на контейнерную площадку, расположенную по улице Радищева, 1.

– Мы ежедневно проводим объезд контейнерных площадок и фиксируем все выявленные нарушения на фото и видео. Также мы получаем данные и с камер видеонаблюдения, которые установлены на самых проблемных площадках и местах складирования отходов. На этой неделе, совершая рейд, сотрудники службы экологической безопасности АО «Чистая планета» сняли на камеру, как водитель грузового такси выгружает на контейнерную площадку строительные отходы, которые не относятся к коммунальным и должны вывозиться по отдельному договору специальным рейсом. На нарушителя был составлен протокол, информация направлена в Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области. Теперь предприимчивому водителю «ГАЗели» придется заплатить штраф за нарушение природоохранного законодательства. Но как выяснилось, этот гражданин будет привлечен к административной ответственности не в первый раз – за такое же нарушение он уже привлекался в ноябре прошлого года. Очень жаль, что штрафы не останавливают так называемых «серых перевозчиков» отходов, которые принимают заказы на вывоз отходов и устраивают завалы на контейнерных площадках, создавая антисанитарные условия и вызывая возмущение жителей, а также выбрасывают строительный мусор в овраги и леса, загрязняя окружающую среду, – прокомментировал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Служба экологической безопасности АО «Чистая планета» продолжает работать в интересах жителей области и следить за состоянием контейнерных площадок и мест складирования отходов, а также инспектировать зеленые территории и выявлять несанкционированные свалки. Кроме того, продолжается наша акция «Зеленый дозор», по итогам которой мы вручим приз – смартфон за бдительность самому неравнодушному жителю, который зафиксирует и пришлет на электронный адрес регионального оператора наибольшее количество фактов нарушений природоохранного законодательства с сфере обращения с отходами. Так что охота на «Газели» продолжается!