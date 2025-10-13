Филиал юридического института МВД России отметил годовщину в Брянске

Филиал юридического института МВД России отметил годовщину со дня открытия в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском филиале Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова прошло торжественное мероприятие в честь первой годовщины со дня создания учебного заведения. Педагогов и будущих правоохранителей поздравили заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин, федеральный инспектор по Брянской области Игорь Фильченков, руководители силовых структур и ветераны органов внутренних дел.

«Руководство региона возлагает на вас большие надежды. Вам – ответственным, целеустремленным и отважным — продолжать дело наших героических предков, которые своими свершениями увековечили нашу славную Брянщину», – обратился к студентам вице-спикер облдумы Владимир Пронин.

Преподавателям и сотрудникам вуза почётные гости вручили награды. После официальной части прошёл праздничный концерт. Его подготовили коллектив культурного центра УМВД России по Брянской области и курсанты.

На семи кафедрах филиала Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова обучаются 1500 курсантов очного отделения и слушателей-заочников. Также здесь проходят профессиональную подготовку и повышение квалификации правоохранители.