Агропромышленная выставка в 15-й раз прошла в Брянской области

Агропромышленная выставка «День Брянского поля — 2024» в 15-й раз прошла в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области в 15-й раз прошла ежегодная агропромышленная выставка «День Брянского поля — 2024». Площадкой стал Брянский аграрный университет.

На демонстрационных площадках засеяли 80 гектаров. Ещё свыше 20 гектаров заняли экспозиции. Также на выставке представили сельхозтехнику и оборудование, удобрения и средства защиты растений, достижения в области селекции сельхозкультур и предприятий переработки. В этом году в выставке приняла участие делегация из Гомельской области.

Почетными гостями «Дня Брянского поля» стали, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Титов, внештатный советник Председателя Правительства Российской Федерации Олег Матыцин, председатель Всероссийского комитета поддержки Президента Роман Путин, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий и первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Савицкий. Они посетили самобытные подворья муниципальных образований региона. Гостям рассказали о традициях и предприятиях Выгоничского, Брянского, Почепского, Дятьковского, Карачевского, Жуковского, Брасовского и Унечского районов.

«Если мы говорим о любой отрасли сельского хозяйства, то нам есть чем гордиться не только на уровне нашей страны, но и Европы. Я уже говорил о картофеле — и хочу подчеркнуть, что сегодня мы производим каждый пятый килограмм картофеля. Из 8 миллионов тонн, что произвела страна в промышленном производстве, 1,5 миллиона — это Брянская область. Самые высокие урожаи — по прошлому году 475 центнера с гектара. Поверьте мне, я не понаслышке знаю европейское сельское хозяйство, с таким урожаями они нам уже могут завидовать!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.