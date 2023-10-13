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Брянские участники «Экспертного клуба» оценили концепцию России как государства-цивилизации

2023, 13 октября 13:50 Лента новостей
Брянские участники «Экспертного клуба» оценили концепцию России как государства-цивилизации
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Россия — самобытное государство-цивилизация. Ее специфика – в переплетении традиций различных народов, религий и культур, подчеркнул российский президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Своим мнением по этому поводу поделились брянские участники федерального «Экспертного клуба».

По словам ректора БГИТУ Валерия Егорушкина, главный упор президент сделал на многогранности понятия «цивилизация», выделив такие ключевые аспекты государства-цивилизации, как многообразие и самодостаточность.
«Если с первым компонентом в России всё хорошо – в силу исторических причин, то над вторым нужно поработать. Нам ещё предстоит потрудиться над нелюбимыми Бердяевым сторонами цивилизации – «механичностью, техничностью и машинностью», выводя Россию из зависимости от других цивилизаций», — отметил Егорушкин.

На примере одного из тезисов, озвученных главой государства, аргументировал свое видение вопроса заместитель председателя региональной Общественной палаты Максим Попов.
В частности, президент отметил: «Эпоха эксплуатации кого бы то ни было – в прошлом. Страны и народы чётко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя – и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассматриваться как акт агрессии, именно так».
Тезис о справедливости актуален как в аспекте международных отношений, так и с точки зрения для внутренней политики, отметил Попов.
«Именно разнообразие, помноженное на справедливость, делает нашу страну сильной и самодостаточной», — уверен эксперт.

По мнению аналитика консалтинговой компании GSA, колумниста Forbes Юрия Лобунова, ведущую роль в данном вопросе играют «наука, технологии и производительные силы». В подтверждение своих слов он напомнил, что под основой любой цивилизации подразумевается состояние, уровень развития материального производства.
«Именно эти факторы, реализуемые ныне живущими поколениями, а не отсылка к тысячелетней истории и достойным делам пращуров, превращают любую страну в цивилизацию, с которой не просто считаются, но и хотят взаимодействовать. Благо, этот путь – в сторону развития овеществлённой, материальной цивилизации и её благ, в сторону технологического суверенитета, развития реального сектора начался», — резюмировал аналитик.

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