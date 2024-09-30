Брянский губернатор встретился с президентом Паралимпийского комитета

Брянский губернатор обсудил развитие спорта с президентом Паралимпийского комитета России. Об этом глава региона рассказывал в своём телеграм канале.

Брянскую область посетили президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Они встретились с губернатором региона Александром Богомазом. Вместе они обсудили развитие спорта и создание условий для занятий физической культурой.

«У нас успешно развивается более 80 видов спорта, за последние годы построено 178 спортивных объектов, из которых 82 — масштабных. Это ледовые дворцы, бассейны, футбольные поля, современные стадионы, залы для занятия борьбой. В этом году строим 8 бассейнов с ФОКами и 3 ледовых дворца за счёт областного бюджета», — уточнил Александр Богомаз.

Губернатор добавил, что в регион привлекают тренеров, в том числе и с новых регионов и из Республики Беларусь. Они получают квартиры и денежное поощрение за воспитание чемпионов.

«За золотую медаль из областного бюджета мы выплачиваем спортсмену 1,5 млн рублей, серебряную — 1,2 млн рублей, бронзовую — 1 млн рублей, 200 тысяч рублей — за участие в паралимпийских играх. Половину суммы от каждой завоеванной спортсменом награды получает тренер», — отметил Александр Богомаз.

Глава Паралимпийского комитета России отметил Брянскую область как самый спортивный регион.