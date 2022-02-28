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«Брянский рабочий» рассказал историю концлагеря Дулаг-142

2022, 28 февраля 09:24 Лента новостей
«Брянский рабочий» рассказал историю концлагеря Дулаг-142
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«Это наглядный пример того, что гитлеровские нацисты осуществляли геноцид русских», — отмечает издание. 

Старейшая областная газета «Брянский рабочий» рассказал историю концлагеря Дулаг-142. Он находился на территории бывшего 85-го ремонтного завода в Брянске и недавно стал объектом культурного наследия. 

За отрицание геноцида евреев во время Второй мировой войны у нас даже профессоров отдают под суд, однако про геноцид русских все молчат.

Иногда складывается впечатление, что Гитлер напал на советскую Россию исключительно для того, чтобы уничтожить советских евреев. Между тем многие миллионы не евреев, а безоружных русских людей были цинично истреблены фашистами, но об этом говорить почему-то не принято. 

На днях территорию бывшего концлагеря «Дулаг-142» (располагается на территории бывшего 85-го ремонтного завода в Володарском районе Брянска) включили в реестр объектов культурного наследия.

Соответствующий приказ Минкультуры уже зарегистрирован Министерством юстиции. Концлагерь «Дулаг-142» первоначально предназначался для пленных военнослужащих Красной Армии из дивизионных пунктов сбора пленных. Из «Дулаг-142» выжившие отправлялись в «шталаги» (лагеря для нижних чинов) и «офлаги» (офицерские лагеря). Из шталагов военнопленные могли переводиться в рабочие лагеря или штрафные лагеря.

Начиная с марта 1942 года в «Дулаг-142» стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сёл и деревень. Так фашисты освобождали от населения районы с высокой партизанской угрозой, зачищали прифронтовую зону и набирали рабов для нужд Третьего рейха. Как следует из показаний выживших свидетелей, на территории концлагеря находилось более 10 бараков, в каждом размещалось до 1500 человек (!) на деревянных четырехэтажных нарах. Бараки кишели насекомыми. Кормили военнопленных так: утром именуемый чаем кипяток и 200 грамм хлеба для взрослых и 100 грамм для детей, в 5 часов – литр баланды из непросеянной гречневой муки на взрослого и пол-литра на ребенка. 

Впрочем, хлебом выдаваемый продукт можно было назвать с большой натяжкой, а баланда нередко состояла из непроваренной гречихи или полусырых отбросов от овощей. Временами обеда из баланды не было совсем. За малейшие проступки следовали жестокие наказания. Если военнопленный вышел из шеренги или собирал щепки для приготовления пищи, его избивали резиновыми плетьми и лишали пищи. Нередко военнопленных забивали до смерти.

Царившие в барках сырость и холод, антисанитария, голод и фашистские издевательства – все это приводило к гибели людей. Сначала умирали дети и старики, потом и все остальные. Периодически вспыхивали эпидемии инфекционных заболеваний. От тифа, дизентерии, чесотки, заболеваний желудка умирало не менее 80% заболевших, так как ни медикаментов, ни питания для больных узников нацисты не выделяли. Два раза в день телеги, нагруженные сотнями трупов узников, вывозились и сгружались в братские могилы. Часто трупы не вывозили по нескольку дней, и они оставались в бараках вместе с живыми людьми. 

В конце лета 1943 года лагерь отходил на запад вместе с линией фронта. Судьба пленных, оставшихся на его территории к моменту отступления немцев, доподлинно неизвестна, однако скорее всего узники были убиты фашистами. После освобождения Брянщины во всех районах были созданы государственные комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупантов. По оценкам комиссии в «Дулаг-142» убито и погибло от голода и болезней до 40 тысяч человек – они были захоронены в братских могилах на территории лагеря. При этом десятки тысяч людей погибли от насильственной смерти, так как при раскопках могил выяснилось, что у большинства захороненных были прострелены или проломлены черепа. История «Дулаг-142» – это наглядный пример того, что гитлеровские нацисты осуществляли геноцид русских. И таких примеров масса, но о геноциде русских во время Великой Отечественной войны говорить до сих пор не принято.

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