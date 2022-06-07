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Патриотическая выставка «На родной земле» открылась в Брянске

2022, 07 июня 10:23 Лента новостей
Патриотическая выставка «На родной земле» открылась в Брянске
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«Родная брянская земля творческие силы даёт» — такой вывод можно сделать, побывав на выставке «На родной земле», которая открылась в рамках областного патриотического фестиваля «Vесна! Победа! Будущее! ЖиZнь!» в выставочном зале «Персона» в Детской школе искусств № 1 им. Т.П. Николаевой в Бежицком районе города Брянска.

«Тема Родины, «родной земли», образ которой через всю свою жизнь проносит каждый верный сын ее, как образ Матери, в сердце своем, объединяет в одном выставочном пространстве произведения, относящиеся к таким разным видам изобразительного искусства, как академическая скульптура, акварельная графика и художественная фотография. Засыпанные снегом церквушки, старые дворики, березовые рощи, глубокие озера, бескрайние поля, а среди них- образы наших современников, исторических деятелей прошлого, великих русских художников и православных святых», — рассказывает о выставке автор проекта, искусствовед, член Творческого союза художников России Сергей Обыденный.

Тектоническая, брутальная мощь скульптурных работ Максима Малашенко невероятным образом усиливает эфемерную легкость, почти не весомость нежных акварелей Максима Паниковского. На их фоне подчеркнуто выразительные, аристократичные фотопортреты Романа Формина, выполненные в технике амбротипии (от греч. «бессмертный отпечаток»), предстают перед зрителем в каком-то особенном загадочном ореоле.

Авторы этих работ сделали свои первые шаги в искусстве в начале нового тысячелетия. Сегодня, опираясь на богатый опыт русской академической художественной школы, они возвращаются в своем творчестве к национальным глубинным корням, к историческому, героическому прошлому нашей страны, к духовным традициям русской культуры, продолжая активные поиски в области художественного языка и пластической формы.

Скульптор Максим Михайлович Малашенко родился в 1976 году в Мглине Брянской области. Окончил Брянское Художественное училище. В 2003 году окончил Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова (мастерская М.В. Переяславца). В 2005 году — аспирантуру в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова. Стажировался в Творческих мастерских Российской академии художеств (руководитель — В.Е. Цигаль). 2009 – 2011 гг. — исполняющий обязанности декана факультета скульптуры Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. С 2015 по 2020 гг. года работоет в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Член Московского Союза художников. С декабря 2020 года руководитель секции скульптуры РОФ «Художественный Фонд». Постоянный участник всероссийских и республиканских выставок. Автор многих работ на военно-патриотическую тему. Памятники Владимиру Зельдину и Леониду Филатову, памятник Пржевальскому в Смоленске, Воину-освободителю в Казани- на сегодняшний день считаются программными в творчестве мастера.

Художник- акварелист Максим Евгеньевич Паниковский родился в 1975 году в городе Тобольске, затем переехал жить в Брянск. В 1997 гг. закончил Брянское Художественное училище (преподаватели: М.В. Колесник, Н.И. Надеин, В.С. Мурашко). Некоторое время жил и работал в Москве. Акварельной Живописью занимается 30 лет. Большинство работ выполнены в технике «а ля прима, по сырому». Участник Всероссийских и Международных выставок. Работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Фотохудожник, живописец и график Роман Владимирович Формин родился в 1977 году в Брянске. С 1994 по 2000 гг. обучался в Брянском Художественном училище (преподаватели: В.И. Сичков, М.В. Колесник, Н.И. Надеин). С 2020 года основатель и руководитель «Брянского музея истории фотографии». Сегодня «Музей истории фотографии» («МИФ») является участником программы «Пушкинская карта», запущенной по инициативе Президента РФ В.В.Путина. Его лекционная и выставочная деятельность зарегистрированы на сайте культура.рф и является в своем роде уникальной для нашего региона. На лекции-экскурсии, в интерактивной форме посетители принимают участие в настоящих, исторических процессах фотографирования, узнают много нового, об истории фотографии в России и Брянской области, расширяют свои познания в физике, химии, оптике, мировой и русской истории. В настоящее время является председателем Брянского отделения «Союза фотохудожников России». Участник Всероссийских и Международных выставок. Победитель фотоконкурса «Best of Russia 2010» и «ADME PHOTO AWARDS» в 2014 и 2016 гг. Работы художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка работает до 24 июня 2022 г. по адресу: ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13. 6+.

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