Железнодорожников поздравили в Брянске с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Брянской областной филармонии прошло торжественное мероприятие в честь Дня железнодорожника. С профессиональным праздником там поздравили сотрудников и ветеранов железнодорожного транспорта.
Замначальника МЖД Марат Шайдуллин отметил, что во втором квартале брянские железнодорожники по результатам рейтинговой оценки заняли первое место в стране.
«Выстроенная за прошедшие годы сеть железных дорог продолжает развиваться. Открываются новые маршруты, модернизируются коммуникации и подвижной состав, увеличивается скорость движения, повышается качество обслуживания. Но самое главное это люди, посвятившие себя работе на железной дороге. Многие поколения инженеров, строителей, машинистов и проводников, диспетчеров, специалистов смежных профессий своим трудом создавали на территории нашей приграничной области транспортные артерии, по которым перевозят пассажиров, доставляют грузы. Сохраняя лучшие традиции, опираясь на опыт ветеранов железнодорожного транспорта, нынешние специалисты успешно реализуют самые амбициозные задачи и проекты на благо земляков, родного региона и всей России», — подчеркнул вице-спикер заксобрания региона Виталий Беляй.
Работники железнодорожной отрасли получили ведомственные почетные знаки и звания, а также грамоты и благодарственные письма губернатора Брянской области, Брянской областной Думы и главы города Брянска. Артисты филармонии подготовили для виновников торжества концертную программу.
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