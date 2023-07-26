Для подготовки кадров. Какие перемены ждут Ярцевский район?

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочей поездкой в Ярцевском районе. Глава региона ознакомился с работой социальных объектов и встретился с жителями муниципалитета. Большинство затронутых в ходе общения тем касалось дефицита медицинских кадров, ЖКХ, благоустройства и ремонта.

Меры поддержки

Вопрос нехватки специалистов поднимался и во время посещения главой региона Ярцевской ЦРБ. По итогам визита Василия Анохина в медучреждение был принят ряд решений.

«Проблем много. Большинство связано с недостатком кадров. Будем их решать, в том числе за счёт разработанных мер поддержки и привлечения целевиков», — отметил глава региона.

Изменений следует ждать и в плане материально-технического оснащения медучреждения.

«Приняли решение о ремонте в этом году кровли трёх отделений — терапевтического, инфекционного и педиатрического, ямочном ремонте территории ЦРБ и восстановлении тротуаров на улице Максима Горького возле больницы», — поделился врио губернатора.

Во время его визита выяснилось, что в мобильном медицинском комплексе не работает маммограф.

«Оперативно отремонтируем. Впредь рекомендую не ждать моего визита для решения подобных проблем. Люди должны своевременно получать медицинскую помощь и проходить необходимые обследования», — подчеркнул Василий Анохин.

Около 500 студентов учится в Ярцевском техникуме.

Также наладят работу ФАПа в деревне Подроще: фельдшер будет выезжать туда два раза в неделю. Этот вопрос решат до конца месяца.

По словам Василия Анохина, с этого же времени в Ярцевскую ЦРБ будут командированы врачи узких специальностей из областных учреждений здравоохранения.

Кстати, по указанию главы региона Ярцевская ЦРБ уже перешла на информационную систему, в которой главные врачи и начмеды отслеживают оперативную отработку вызовов «скорой помощи» и в случае необходимости могут направить на вызов машину неотложной помощи. Это особенно важно для Ярцевской ЦРБ, так как именно на её базе развернут травматологический центр, оказывающий медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

Для молодёжи

В ходе посещения муниципалитета Василий Анохин ознакомился с работой Ярцевского молодёжного центра, на базе которого действуют муниципальные точки притяжения: волонтёрский штаб #МыВместе, штаб Юнармии, Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», клуб для детей и подростков «Старший друг» и музей поискового движения.

Ранее стало известно, что регион получил почти 110 млн рублей на развитие молодёжных пространств, в том числе на обновление молодёжного центра в Ярцеве.

«Принял решение дополнительно выделить средства на ремонт фасада центра. Ждём от ребят новых интересных предложений и проектов! Готовы оказать им всемерную поддержку», — отметил глава региона.

На помощь и поддержку может рассчитывать и Ярцевский индустриальный техникум, где сегодня проходят обучение около 500 человек.

Планируется расширить количество мест на рабочие профессии сварщиков и электриков. Ведь потребность в них сейчас очень высока.

Для ребят в ближайшее время создадут более комфортные условия обучения.

«Просчитаем смету на капремонт и обновление оборудования, будем готовить заявку на участие в соответствующей федеральной программе», — поделился врио губернатора.

Также он дал поручение профильному департаменту оперативно направить сюда специальную технику, чтобы облагородить территорию образовательного учреждения.

Фото пресс-службы администрации Смоленской области

Ирина АЛЕКСЕЕВА