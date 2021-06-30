Кройка и шитьё. Как получить востребованную рабочую профессию?

Успехи в развитии лёгкой промышленности Смоленщины и наращивание объёмов производства профильными предприятиями породили большой спрос на квалифицированных швей и как следствие – дефицит представителей этой рабочей профессии в регионе. Впрочем, подобная ситуация характерна для отрасли в целом по стране.

Областные власти активно работают над решением данной проблемы. Один из механизмов – создание в смоленских школах профильных классов, которые призваны дать учащимся необходимые знания и навыки по этой специальности. Сегодня в регионе открыто 9 таких классов. В первую очередь в тех населённых пунктах, где работают швейные производства. Помимо этого, в рамках программ

допобразования профессии швеи на Смоленщине обучаются около 4 тысяч ребят.

Курс на развитие

По окончании обучения смоляне при желании могут устроиться на работу на Починковскую швейную фабрику, которая входит в состав компании «Техноавиа» и сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся предприятий лёгкой промышленности региона. Производство постоянно расширяется, благодаря чему создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления.

Швейное предприятие посетил губернатор Алексей Островский, чтобы познакомиться с работой фабрики и перспективами её развития.

Предприятие является значимым работодателем в масштабах области – его филиалы открыты в Ельне и поселке Стодолище. Численность персонала на данный момент составляет 600 человек. За счёт реализации инвестпроекта коллектив прирастёт новыми сотрудниками.

Недавно в Починке заработал новый швейный цех общей площадью 5,5 тысячи кв. м. Его строительство велось в рамках соглашения, которое было подписано между администрацией области и компанией «Техноавиа» в ноябре 2018 года на полях IV Смоленского регионального социально-экономического форума «Территория развития».

На сегодняшний день бОльшая часть производственных мощностей переведена в новое здание. Расширение производства в помещении, где ранее размещалась фабрика, позволило освободить дополнительные площади.

«Теперь там есть возможность хранить большой объём производимой продукции, благодаря чему мы теперь можем исполнять заказы контрагентов в требуемом для них количестве и всегда иметь фронт работ. В новом цехе уже работают 6 поточных линий, ещё 2 планируем запустить до конца года. Рассчитываем, что объёмы выпускаемой продукции увеличатся, а также расширится перечень производителей, с которыми мы сотрудничаем», – рассказала Анна Зайцева, генеральный директор

Починковской швейной фабрики.

Обучение – на месте

Суммарный объём инвестиций в проект составил около 300 млн рублей. Социальный эффект выразился в создании 60 дополнительных рабочих мест. По словам Анны Зайцевой, в планах – дополнительно набрать ещё 50 сотрудников, которых при необходимости обучат на предприятии.

«Мы готовы принимать людей даже без опыта, обучение полностью оплачиваемое», – отметила Анна Зайцева. По её словам, курс подготовки занимает от 3 до 6 месяцев.

Пользуясь случаем, она от имени коллектива и от себя лично выразила благодарность главе региона за выстроенное эффективное сотрудничество с администрацией Смоленской области: «Нам очень комфортно работать. При реализации нашего проекта мы сталкивались с определёнными сложностями в части проектирования, подключения инженерных коммуникаций (электричества, теплоснабжения), но хочу отметить, что всё удалось решить, и мы чувствуем колоссальную поддержку со стороны региональной и районной власти».

Алексей Островский поблагодарил руководителя за добрые слова в адрес администрации области, отметив при этом: «Это наша основная задача – создавать в регионе комфортные условия для бизнеса».

Справка

Починковская швейная фабрика производит специальную и защитную одежду, изделия из ПВХ для различных отраслей экономики. В частности, здесь изготавливают костюмы ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, плащи, рыбацкие комбинезоны. Среди деловых партнёров – крупнейшие компании России: «Лукойл», «Газпром», «Норникель», «Росавиация». Ежемесячно фабрика выпускает более 50 тысяч единиц продукции.

Ирина АЛЕКСЕЕВА