Памяти погибших. В урочище Пастиха отреставрирован мемориал

22 июня 2021 года в Вяземском районе состоялось открытие отреставрированного памятного места, связанного с трагическим событием в годы Великой Отечественной войны.

Обгоревший оконный проем, кирпичная труба, памятный камень, таблички, скамейка и декоративная площадка из бордюрного камня, брусчатки и гравия – так теперь выглядит мемориальный комплекс в районе урочища Пастиха.

В феврале 1942 года оккупанты уничтожили все дома в деревне и расправились с мирными жителями, помогавшими партизанам и бойцам Красной Армии.

На протяжении ряда лет о трагедии сожженной деревни напоминала мемориальная композиция, созданная местными активистами, которая со временем утратила должный вид. Своими опасениями о дальнейшей судьбе памятного места вязьмичи поделились с председателем Смоленской областной Думы, координатором проекта «Историческая память» Игорем Ляховым. В результате обращения спикера регионального парламента к губернатору региона Алексею Островскому было принято решение не расширять полигон ТБО, соседствующий с памятным местом, чтобы исключить возможность попадания мусора на его территорию.

Новый проект

– Наша задача – беречь, защищать нашу великую историю для потомков. При бережном и ответственном отношении к героическим и трагическим страницам прошлого у нас всегда будут продолжатели. Я считаю, что мы должны подходить к летописи страны как наследники Победы, как те люди, которые в дальнейшем передадут дело сохранения истории своим детям, – констатировал во время одного из посещений памятного места Игорь Васильевич.

Итогом ряда встреч и обсуждений стал проект макета обновленного мемориала и обещание к 22 июня нынешнего года выполнить работы по благоустройству. В проекте сохранили первоначальный замысел и добавили новые элементы.

Общественную инициативу удалось реализовать в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» в сжатые сроки. На церемонии открытия вспоминали о трагических страницах истории, говорили о долге памяти, прозвучали новые общественные предложения.

– Совместно с партийным активом Вяземского района проведена реконструкция памятного места в урочище деревни Пастиха. Молодежное крыло нашей партии ухаживает за мемориалом, который всегда будет напоминать, какие испытания выпали на нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, какие зверства творили фашистские оккупанты на территории нашей смоленской земли. Этого нельзя забыть. Историческую память мы будем передавать нашим потомкам, – отметил в своем выступлении депутат Смоленской областной Думы Анатолий Василевич.

Памяти земляков

Пастиха – одна из шести сожженных фашистами деревень в Вяземском районе. Жертвами тех трагических событий явился 841 мирный житель, напомнила глава Вяземского района Инна Демидова.

– Месяц назад Игорь Васильевич Ляхов по просьбе местных жителей приезжал сюда, и было принято решение это памятное место благоустроить. В короткие сроки, буквально за месяц, работа была завершена, и сегодня мы находимся у обновленного мемориала, который символизирует нашу Хатынь,– памятное место, где мы чтим и помним всех мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, – рассказала Инна Демидова.

При реконструкции мемориала помогала и вяземская молодежь, отметил инициатор создания мемориала краевед, почетный гражданин города Вязьма Александр Клименков. По его словам, радует, что ребята трепетно относятся к событиям восьмидесятилетней давности, проявляя большую ответственность и делая все, чтобы места памяти находились в состоянии обустроенности. Александр Константинович, как и другие представители общественности Вязьмы, уверен, что преобразования в урочище Пастиха получат продолжение.

Собравшиеся почтили память погибших земляков, зажгли поминальные свечи и возложили цветы к мемориальному комплексу, получившему новое достойное оформление.

Андрей Смирнов.

Фото автора.