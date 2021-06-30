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Первый в России. В Смоленске открыт бюст генерала Михаила Лукина

2021, 30 июня 15:31 Новости регионов
Первый в России. В Смоленске открыт бюст генерала Михаила Лукина
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В преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны и Смоленского оборонительного сражения 1941 года в областном центре был открыт памятник Михаилу Федоровичу Лукину – генерал-лейтенанту, командующему 16, 20 и 19-й армиями Западного фронта, почетному гражданину города Смоленска, Герою Российской Федерации. В мероприятии принял участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Смоленское сражение 1941 года и оборона Смоленска стали важнейшими событиями начального периода войны. В ходе жесточайших непрерывных боев на смоленской земле был сорван гитлеровский план молниеносной войны. Огромная заслуга в героической обороне Смоленска, которая продолжалась две недели, принадлежит Михаилу Федоровичу Лукину, осуществлявшему командование сражавшимися за город войсками.

Спикер регионального парламента, обращаясь ко всем присутствующим с приветственным словом, отметил:

– Сегодня знаменательное событие для города-героя Смоленска – мы открываем первый в России памятник заслуженному военачальнику Михаилу Федоровичу Лукину. На возведение бюста и облагораживание территории не были потрачены бюджетные средства. Этот памятник нам подарили крымчане по инициативе депутата Госсовета Республики Крым Валерия Аксенова. Это их ответ на то, что год назад в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Защитникам Отечества посвящается…» в Алуште был установлен памятник Неизвестному солдату. Наша общая цель – сохранить память о Великой Отечественной войне, чтобы подрастающее поколение знало своих героев, – отметил Игорь Ляхов.

История подвига

Собравшиеся вспоминали, что генерал Лукин, сражаясь в «Вяземском котле», 17 октября 1941 года, будучи тяжело раненным, попал в плен. Несмотря на постоянное давление, он категорически отвергал все предложения о сотрудничестве с врагом. После освобождения союзными войсками из плена 8 мая 1945 года был восстановлен в звании.

Первый в России. В Смоленске открыт бюст генерала Михаила Лукина

В 1966 году маршалы Георгий Жуков, Семен Тимошенко, Иван Конев и Андрей Еременко ходатайствовали о присвоении Лукину звания Героя Советского Союза. Лишь в 1993 году по обращению жителей Смоленска ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Михаил Федорович после войны был в Смоленске. В 1969 году он открывал обелиск «Штык», посвященный сражавшимся за город бойцам и командирам 16-й армии. В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» бережно хранятся подлинные награды, оружие и личные вещи генерала.

Первый в России. В Смоленске открыт бюст генерала Михаила Лукина

– Судьба генерала сложная. Он возглавлял три армии, осуществлял оборону Смоленска, участвовал в Соловьевой переправе, руководил выходом из «Вяземского котла», пережил множество ранений, плен и репрессии, но оставался преданным своей Родине. На примере таких легендарных личностей, истинных патриотов, каким был Михаил Федорович Лукин, мы должны воспитывать нашу молодежь, – подчеркнул Игорь Ляхов.

О мужестве и памяти

На церемонии открытия бюста присутствовал внук Михаила Федоровича Лукина полковник в отставке Дмитрий Городецкий.

– Вся наша семья искренне благодарна смолянам. Ведь именно по их инициативе Указом Президента РФ Михаилу Федоровичу было присвоено знание Героя России. И сегодня спустя 51 год после его смерти история воздает ему должное. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в установке памятника. Безусловно, это приятное и волнительное событие, – отметил Дмитрий Георгиевич, подчеркнув, что бюст создан с максимальной исторической правдоподобностью и портретным сходством.

Первый в России. В Смоленске открыт бюст генерала Михаила Лукина

Специально приехал в Смоленск, чтобы принять участие в открытии бюста, участник Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов 16-й армии Василий Пронин. Он рассказал о невероятном мужестве воинских частей под руководством генерала Лукина, которые приняли на себя самый тяжелый удар фашистских захватчиков в первые дни войны. Ветеран обратился к представителям молодого поколения с просьбой помнить о великих событиях и людях, которые спасли наше
Отечество и весь мир от «коричневой чумы».

В завершение церемонии присутствующие возложили к памятнику цветы.

Андрей Смирнов.

Фото автора.

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