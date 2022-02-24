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Попасть в цель. Как в регионе решают проблему дефицита учителей?

2022, 24 февраля 12:42 Новости регионов
Попасть в цель. Как в регионе решают проблему дефицита учителей?
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Вопрос: «Куда пойти учиться?» — рано или поздно становится перед каждым старшеклассником. Отрадно, что педагогические специальности по-прежнему пользуются спросом у наших абитуриентов. Правда, реалии таковы, что этот спрос пока не может закрыть кадровый дефицит — во многих смоленских учебных заведениях всё ещё есть незанятые вакансии, и здесь очень ждут притока молодых специалистов.

Основные направления взаимодействия администрации Смоленской области и СмолГУ в наступившем году, в том числе и в рамках подготовки педагогических кадров, обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Алексей Островский и ректор университета Михаил Артеменков.

В рамках соглашения

«Этот вуз крайне значим для нас и является надёжным стратегическим партнёром администрации области. По ряду направлений он во многом уникален для Смоленщины. В первую очередь в вопросах развития педагогического образования и подготовки учителей для смоленских школ. Конечная цель — решение проблемы дефицита педагогических кадров и их закрепление в регионе. Совместно работаем над её практической реализацией в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве», — поделился глава региона.

Одно из направлений соглашения — обучение студентов на основании целевого набора. В прошлом году в университет было принято 20 абитуриентов в рамках квоты целевого приёма по педагогическим специальностям. Всего на данный момент здесь обучаются 87 таких студентов, которые после окончания вуза придут работать в школы региона.

Помимо этого, в 2022 году в университете стартует новая магистерская программа по подготовке управленцев в сфере школьного образования.  Она рассчитана на два года. Все 15 мест, которые на неё выделены, будут целевыми. И они предназначены для действующих или будущих руководителей школ. Ведущие специалисты из Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга будут помогать педагогам осваивать лучшие практики и современные образовательные технологии.

«Если магистерская программа докажет свою эффективность, то каждый год будем увеличивать количество выделенных на неё мест», — заявил Алексей Островский.

Ответственное отношение

Также в ходе диалога поднимался вопрос вакцинации от коронавируса профессорско-преподавательского состава и студентов университета.

«Очень порадовал тот факт, что СмолГУ активно включился в процесс иммунизации — на данный момент большинство преподавателей и сотрудников вакцинированы, за исключением тех, кто имеет медотводы. Привито около 70% студентов-очников. Признателен коллективу университета за столь ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Спасибо!» — подвёл итоги встречи губернатор.

Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото пресс-службы администрации Смоленской области, пресс-служба администрации Смоленска, smolgu.ru.

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