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С личными вопросами. Губернатор Алексей Островский провёл приём граждан

2021, 02 июня 12:10 Новости регионов
С личными вопросами. Губернатор Алексей Островский провёл приём граждан
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Губернатор Алексей Островский провёл очередной приём граждан по личным вопросам. В приёме также участвовали его заместители, руководители профильных департаментов и главы муниципальных образований, которые давали необходимые пояснения по озвученным проблемам.

На благие нужны

Одной из тех, кто пришёл на приём к губернатору, была председатель региональной общественной организации защиты прав ребёнка и семьи «Новый родник» Инна Лаврова. Она попросила помочь с поиском помещения для нужд  организации, которая 16 лет оказывает разноплановую помощь многодетным мамам.

«Мы 12 лет размещались на площадке лицея №4 на улице Марины Расковой, потом ещё несколько лет на улице Багратиона в доме  №11б. Но оттуда нам надлежит переехать в ближайшее время», – рассказала о проблеме Инна Лаврова.

Алексей Островский поблагодарил смолянку за проводимую работу и отметил, что подходящий вариант помещения уже найден.

«Ваша организация нужная и важная, поэтому с учётом её социальной значимости мы приняли решение передать «Новому роднику» в безвозмездное пользование помещение в доме №3 по улице Маяковского», – рассказал глава региона.

Он также пообещал оплатить расходы «Нового родника» за коммунальные услуги: «Я понимаю, что у вашей организации нет каких-либо финансовых возможностей в принципе. Но вы делаете большое дело, помогаете многодетным семьям, поэтому я возьму эти расходы по коммуналке на себя».

Спорт – детям

Ещё один заявитель – член региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация рукопашного боя» Руслан Гасанов также попросил содействия в поиске помещения. Руслан Гасанов рассказал, что в организации занимаются боксом 50 ребят в возрасте от 9 лет и старше. «Мы проводим тренировки на базе спорткомплекса СКА на улице Багратиона. Однако  нам предоставляют услуги на коммерческой основе.  Для нас это значительная сумма. Да и количество часов, к сожалению, ограничено, и из-за этого полноценный качественный процесс тренировок не получается», – поделился смолянин.  А чтобы подготовить ребят для участия в соревнованиях серьёзного уровня, нужна своя площадка, где юные спортсмены могли бы заниматься в любое время.

Алексей Островский поручил организовать совместную встречу между заявителем и руководителем Комитета по физической культуре и спорту администрации Смоленска, чтобы в диалоге стороны нашли оптимальный вариант.

Кто за это заплатит?

С проблемой иного характера обратилась к Алексею Островскому смолянка Анна Захарук, председатель СПК «Успех» из Рославля. Предприятие является собственником водонапорной башни, обеспечивающей водоснабжение посёлка Льнозавод.  Между тем оплату электроэнергии за поставленную населению воду должно осуществлять МУП «Надежда», учредителем которого является Кирилловское сельское поселение. В настоящее время МУП задолжало 600 тысяч рублей. В случае неуплаты долга «АтомЭнергоСбыт» грозит отключить производственные мощности СПК, что может привести к остановке работы предприятия.

«Я вам обещаю, что мы вопрос этот решим. Водонапорная башня будет передана в собственность Кирилловского сельского поселения. Главе района Валерию Ильину я уже дал указание найти соответствующую правовую конструкцию для этого, а также поручил оплатить задолженность населения перед «АтомЭнергоСбытом», – прокомментировал ситуацию Алексей Островский.

Губернатор выслушал и других граждан, обратившихся за помощью и содействием. По итогам рассмотрения заявлений глава дал поручения подчинённым, чтобы все поднятые смолянами вопросы были решены в максимально сжатые сроки.

Ольга ИВАНОВА
Фото пресс-службы администрации Смоленской области, www.gorodsharypovo.ru, https://vladimir.social33.ru.

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