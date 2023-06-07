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Вопросы местного значения. Какие перемены ждут Монастырщинский район?

2023, 07 июня 12:20 Новости регионов
Вопросы местного значения. Какие перемены ждут Монастырщинский район?
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На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Монастырщинском районе, посетил ряд объектов и провёл встречу с местными жителями, на которую пришли около 300 человек.

Почти два часа в режиме открытого микрофона обсуждались самые важные для муниципалитета вопросы. В их числе: ремонт дорог, газификация, здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера.

Об итогах визита и о принятых решениях глава региона рассказал смолянам.

Для детей и взрослых

Один из вопросов касался Монастырщинской школы, где учится почти 350 ребят.

«По своему оснащению школа в райцентре ничем не отличается от городских и, возможно, в чем-то их даже превосходит. Есть актовый, спортивный, тренажёрный залы, бассейн, уличный детский спортивный комплекс на 40 тренажёров, функционирует «Точка роста». Отличные возможности для самореализации ребят!» — поделился впечатлениями Василий Анохин.

Правда, одновременно с этим есть и проблемы — необходим ремонт крыши основного здания образовательного учреждения, а также фасада второго здания школы. Там размещается Центр внешкольной работы, в котором занимаются 175 детей.

«Будем решать этот вопрос за счёт областного бюджета, а также участия в профильной государственной программе. Исходим из того, что в этом году отремонтируем крышу, в следующем — будем стараться «закрыть» проблему с фасадом», — пообещал глава региона.

Еще один вопрос — строительство в Монастырщине физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

«Он крайне необходим посёлку, поскольку иных крупных спортивных объектов здесь нет. Запланировали его возведение на 2024-2025 годы. В следующем году проведём подготовительные мероприятия, в 2025 году начнем строительство. Новый современный
спорткомплекс будет включать футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта и воркаута с необходимым оборудованием, а также трибуны для зрителей на 100 мест», — поделился планами врио губернатора.

Для комфорта жителей

Кроме того, по словам Василия Анохина, к 1 июля будут завершены работы по подготовке к вводу в эксплуатацию новых очистных сооружений, что позволит подключить к станции глубокой биологической очистки 52 объекта, в том числе 27 многоквартирных домов и ряд социальных учреждений.

«Из-за ошибки проектировщиков и недобросовестного подрядчика сроки строительства затянулись на полгода. Более того, в проекте изначально не были предусмотрены средства на переподключение объектов к новой системе канализации. Обязательно поможем с финансированием, чтобы люди начали получать качественные коммунальные услуги как можно скорее», — пообещал Василий Анохин.

Не позднее 1 ноября текущего года планируется завершить ещё один проект — ремонт моста через реку Вихру. В ближайшее время здесь установят перильные ограждения.

«Срок ремонта сдвинулся из-за недобросовестного подрядчика, его уже внесли в Реестр недобросовестных поставщиков. Так будем поступать со всеми, кто будет срывать сроки сдачи объектов», — жестко отреагировал глава региона.

Ряд принятых решений касается повышения качества медицинской помощи в районе. По словам Василия Анохина, в этом году планируется закупить новое оборудование для хирургического отделения Монастырщинской больницы, а также привести в порядок фасад поликлиники. В 2024-2025 годах согласно планам, будет сделан ремонт терапевтического и хирургического отделений.

Также по итогам визита врио губернатора (с учётом изношенности местного автобусного парка) будет подана заявка в Фонд развития территорий на приобретение четырёх новых автобусов. Таким образом, будут созданы более комфортные условия для пассажиров и водителей.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото пресс-службы администрации Смоленской области

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