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Взрослым — о «детских» выплатах. Кто и когда получит Единое пособие в регионе?

2023, 15 февраля 12:26 Новости регионов
Взрослым — о «детских» выплатах. Кто и когда получит Единое пособие в регионе?
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9 февраля Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый «детским выплатам» и порядку получения единого пособия.

На вопросы смолян ответили управляющий Отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко и заместитель начальника департамента Смоленской области по социальному развитию Ольга Семченкова.

Напомним, с 1 января 2023 года произошли изменения в законодательстве. К Пенсионному фонду присоединился Фонд социального страхования, и была образована новая структура — Социальный фонд РФ.

К Социальному фонду перешёл ряд социальных выплат, которые ранее выплачивались другими органами власти и ведомствами. Федеральным законом с 1 января 2023 году было введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (единое пособие), которое выплачивается Социальным фондом.

Пять в одном

  • Итак, что такое единое пособие?
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Наталия Грищенко: — единое пособие не является новым видом пособия, оно лишь объединило ряд действующих мер социальной поддержки и включает в себя пять видов выплат:

  1. Ежемесячное пособие женщине, ставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель (до 2023 года выплатами занимался Пенсионный фонд, пособие составляло 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения). Сегодня в зависимости от критериев нуждаемости оно может составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на душу населения.
  1. Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (до 2023 года выплату осуществлял областной департамент по социальному развитию, составляет 50, 75 и 100% от прожиточного минимума для детей, критерии нуждаемости остались прежними). До окончания ранее установленного срока назначения пособие выплачивается департаментом по социальному развитию.
  1. Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет включительно (с мая 2022 года выплатой занимался Пенсионный фонд, она составляет 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума, критерии нуждаемости остались прежними).
  1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до достижения им возраста 3 лет (выплачивается 100 процентов прожиточного минимума на детей, критерии не изменились). Ранее выплату осуществлял департамент по социальному развитию, с 1 января 2023 года — Социальный фонд). Заявление для установления пособия можно подать только в отношении детей в возрасте до
    3 лет, рождённых до 01.01.2023 года.
  1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребёнка до достижения им возраста 3 лет мера поддержки является региональной (выплачивается 100 процентов прожиточного минимума на детей, критерии назначения стали жёстче. До окончания сроков назначения пособие выплачивает департамент по социальному развитию). Заявление для установления пособия можно подать только в отношении детей в возрасте до 3 лет, рождённых до 01.01.2023г.

В марте — за февраль

  • В какие сроки выплачивается пособие?

Наталия Грищенко: — Выплата единого пособия предоставляется на принципах Социального казначейства на основании заявления без предъявления семьёй документов (за исключением некоторых документов, которыми не располагают госорганы в централизованном порядке).

Финансирование производится в текущем месяце за предыдущий. При этом определён единый день выплаты — 3-е число каждого месяца.

За январь 2023 года первая выплата произведена в январе 2023 года, за февраль 2023 года будет производиться 3 марта 2023 года, за март- 3 апреля и так далее. Исключением является первая выплата единого пособия. Социальному фонду даётся 10 дней — на обработку и принятие решения, ещё 5 дней — на выплату.

Например, если подать заявление сегодня, то выплата будет осуществлена через 15 дней, а следующая, мартовская, поступит заявителю уже 3 апреля.

  • Приём заявлений на выплату единого пособия начался чуть больше месяца назад, кто-то уже перешёл на него, кто-то — ещё в процессе перехода. И в этом переходном периоде порой возникают ситуации с «задвоением» выплат, то есть когда семья получает выплаты и по линии Соцфонда и продолжает получать деньги от департамента соцразвития. Но двух выплат в рамках одного пособия быть не может, так ведь?

Наталия Гращенко. — Двух выплат действительно быть не может. Ситуация с «задвоением» выплат возникла у многодетных семей, получающих пособие в связи с рождением третьего и последующих детей. Данное пособие вошло в состав единого пособия, и семьи могли подать заявление на выплату также через Социальный фонд.

Напомню, что сроки выплаты жёстко контролируются на федеральном уровне. В случае первичного обращения у Соцфонда есть 15 дней, чтобы проверить документы, принять решение и начать перечислять выплаты. А может так случиться, что выплата продолжает идти по линии департамента по социальному развитию. С департаментом мы, конечно, обмениваемся информацией о назначенных выплатах, но, если заявление было подано в конце января, а департамент по социальному развитию уже произвёл выплату, получилось то самое «задвоение».

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Ольга Семченкова: — «Задвоение» случается с первичными обращениями на единое пособие, в дальнейшем такого не будет.

Если граждане являлись получателями ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет от органов социальной защиты населения и с 1 января 2023 года им установлено единое пособие на этого ребёнка, то выплата будет осуществлена с учётом уже полученных за этот же месяц ежемесячных пособий от департамента соцразвития. При этом в случае установления единого пособия выплаты, осуществляемые органами социальной защиты населения, прекращаются.

Да или нет

— Есть у человека выбор, переходить на единое пособие или нет? И в каких случаях этот переход выгоден?

Наталья Грищенко: — Законодатель семье «даёт право выбора». Если, к примеру, при обращении за единым пособием семье не выгодно будет его получать и пособие уже выплачивает департамент по соцзащите в более высоком размере, Социальный фонд примет решение об отказе в выплате единого пособие в меньшем размере, и заявитель продолжит его получать через органы соцзащиты.

Кому выгоден переход на единое пособие? К примеру, женщинам, ставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель). Среди преимуществ единого пособия — как раз увеличение его размера для такой категории и введение унифицированного подхода к определению права на него.

Единый день выплаты — 3-е число каждого месяца. За январь 2023 года первая выплата произведена в январе 2023 года, за февраль 2023 года будет производиться 3 марта 2023 года и так далее.

Разберём конкретный случай. Беременная женщина получала пособие в размере 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения, пособие назначено в ноябре 2022 года, планируемая дата родов — апрель 2023 года. Женщина может обратиться за назначением единого пособия с целью увеличения размера пособия до 100% прожиточного минимума в зависимости от дефицита бюджета семьи.

Ольга Семченкова: — Право выбора есть у тех заявителей, у кого дети родились до 1 января 2023 года; если ребёнок появился на свет позже, то тогда семья может обратиться лишь за единым пособием.

К нам в департамент продолжают обращаться получатели выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребёнка, появившегося на свет до 1 января 2023 года. И мы с ними работаем.

Что касается выплаты на ребёнка от 3 до 7 лет, то департамент продолжает выплачивать это пособие на тот срок, на который была установлена выплата, а после этого семье необходимо обращаться в Социальный фонд.

  • Куда можно обратиться за дополнительной консультацией?

Наталия Грищенко: — Все вопросы смоляне могут задать по бесплатному телефону Контакт -Центра 8-800-600-00-00.

Также можно обратиться по месту жительства в Клиентскую службу Социального фонда,
записаться на приём в городе Смоленске — ул. Герцена, д. 2, обратиться на сайт sfr.gov.ru, а также воспользоваться официальными страницами департамента социального развития и Социального фонда в социальных сетях.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).

Кстати
На дату проведения прямого эфира заявления на Единое пособие подали более 18 тысяч семей, по 9303 заявлениям были приняты решения об установлении пособия. Социальный фонд уже назначил пособие на более чем 15, 7 тысячи детей Смоленской области в возрасте до 17 лет. Отрицательные решения были вынесены в случаях, если семья не подходила под критерии нуждаемости. Ожидается, что в Смоленской области за Единым пособием обратятся родители (законные представители) 40 тысяч детей.

Ирина Иванова

Фото Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

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