Защищать историю – наша задача. Ситуацию вокруг урочища «Пастиха» держат на контроле

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов снова побывал в урочище «Пастиха» Вяземского района, где посетил памятник жителям сожжённых в годы Великой Отечественной войны фашистами деревень. Внимание к этой местности два месяца назад привлекли неравнодушные вязьмичи, рассказавшие, что мусор с расположенного неподалёку полигона может попадать на территорию мемориала.

Не место для свалки

Напомним, после поездки спикер облдумы совместно с коллегами-однопартийцами обратился к губернатору региона Алексею Островскому с предложением не расширять полигон, соседствующий с памятным местом. Во время заседания Смоленской областной Думы глава региона заявил о поддержке этой инициативы «Единой России».

Несмотря на то, что зона, отведённая под сбор бытовых отходов, не будет увеличена, многих продолжает волновать судьба обелиска. Выехав на объект повторно, Игорь Ляхов оценил возможности его благоустройства. «Мы понимаем, что в случае увеличения площади полигона мусор мог оказаться на территории, которая священна для нас и нашей истории. Она должна быть местом поклонения, а ни в коем случае не площадкой для ТБО. Я приехал сюда второй раз на встречу с населением, а также инициативной группой коллег из партии во главе с секретарём района Инной Демидовой, чтобы разработать макет проекта, на основе которого это пространство будет приведено в порядок», – поделился Игорь Васильевич.

Местные жители с воодушевлением восприняли новость о благоустройстве мемориала и сохранении полигона в прежнем масштабе. «Если сюда свозить отходы из других районов, то эти места похоронили бы в горах мусора, а ведь здесь находится символ всех сгоревших населённых пунктов Смоленской области. Нам дорог каждый метр, ведь тут погибли наши деды и прадеды», – рассказала Татьяна Астахова, которая проживает в соседней деревне Володарец.

По словам активистов, свалка бытового мусора значительно разрослась буквально за последние годы. «Сейчас тут убрали волонтёры, а когда проходит техника, то образуются кучи мусора, потому что он выпадает из машин, и святое место, по сути оскверняется», – отметил главный редактор газеты «Новый формат» Юрий Нижник.

Игорь Васильевич подчеркнул, что за территорией продолжат ухаживать, и заверил, что в ближайшее время тут уложат плитку, поставят новые скамейки и обновят краску.

«Наша задача – беречь, защищать нашу великую историю для потомков. Подрастающее поколение обязано знать её ключевые вехи, а знать их оно будет по нашим делам и поступкам. Если отношение к героическим и трагическим страницам прошлого будет бережным и ответственным, то у нас всегда будут продолжатели. Я считаю, что мы должны подходить к летописи страны как наследники Победы, как те люди, которые в дальнейшем передадут дело сохранения истории своим детям», – констатировал спикер законодательного собрания региона.

Наша Хатынь

В ходе беседы, которая состоялась возле мемориала, собравшиеся высказывали идеи по его возможной реконструкции. Говоря о её необходимости, многие отмечали высокую историческую значимость вяземской земли, познавшей тяготы трёх войн: русско-польской, войны 1812 года и Великой Отечественной. Общественный деятель, краевед Александр Клименков убеждён, что Пастиха, где в начале февраля 1942 года были казнены 30 селян, является местом, подобным Хатыни: «Она расположена близко к дороге. Есть предложение сделать её объектом, куда могли бы приехать и поклониться люди из всех районов области, ведь трагические события происходили в каждом из них. Смоленщина в войну потеряла самое большое количество мирных жителей после блокадного Ленинграда. Численность довоенного населения не восстановлена до сих пор».

Напомним, что в период оккупации фашисты сожгли около 2500 смоленских деревень, более двухсот из них были уничтожены вместе с жителями.

Фидан УСУБОВА

Фото smoloblduma.ru