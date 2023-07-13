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Брянские эксперты назвали электронное голосование на выборах естественным для избирателей

2023, 13 июля 12:13 Политика
Брянские эксперты назвали электронное голосование на выборах естественным для избирателей
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Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили систему  дистанционного электронного голосования на выборах. 

В 24 регионах в этом году выборы пройдут с использованием федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для 18 регионов это будет первый опыт. Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили использование формата электронного голосования в регионе и мнение электората о новом формате. 

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров назвал внедрение ДЭГ примером активной цифровизации общества. 

«Это продиктовано многолетним подтверждённым опытом практического применения гражданами России многочисленных электронных серверов и платформ новейшей цифровой инфраструктуры. Несмотря на неумолкающие споры по поводу плюсов и минусов данного формата избирательной компании, нельзя не отметить высокую степень его легитимности и доступности, что, несомненно, влияет на процентные показатели как уровня явки на электронные избирательные участки, так и результативность голосования», – отметил Егоров.

Эксперт добавил, что фальсификации в рамках электронного голосования исключены высокозащищённой технологии блокчейн.

А ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что люди давно пользуются приложениями для ведения счетов и оплаты услуг.

«Люди получают через приложения справки и выписки, передают запрашиваемые документы и взаимодействуют по другим весьма важным, иногда жизненно важным вопросам. Отчего же вдруг одна единственная функция из сотен может вызвать заблуждения и/или недоверие? Для этого нет ни малейших оснований», – считает эксперт.

Егорушкин уверен, что электронное голосование станет надёжным и полезным инструмента для активного участия в избирательном процессе.

Депутат Караческого совета народных депутатов Владимир Чашников считает, что во многих отношениях Россия далеко обогнала Запад. 

«Пандемийные ограничения продемонстрировали это в полной мере – в Германии статистику заболевших передавали… по факсу. Помните такое устройство? А потом с листов считали цифры на калькуляторе. Во Франции и Италии так и не удалось запустить массовое удалённое обучение – ни дети, ни учителя не умеют пользоваться сервисами конференц-связи, да и с доступом в Сеть повсеместно, за исключением крупных городов, большие проблемы. Документы почти во всей Европе до сих пор рассылают в бумажных конвертах, что вызывает непривычную для нас медлительность бюрократических процедур», – рассказал Чашников. 

Эксперт добавил, что в для жителей страны высокие технологии стали привычными. И даже пожилые люди активно пользуются смартфонами и мобильными сервисами.

«То, что появилось ДЭГ, дистанционное электронное голосование, абсолютно логично. Эта возможность, с моей точки зрения, должна значительно увеличить активность избирателей. И не только потому, что процесс волеизъявления становится более комфортным и не требующим дополнительных действий, передвижений, затрат времени. Второй фактор – сформировавшаяся уже привычка выражать своё мнение посредством площадок в интернете. Поставить «лайк» – это естественное, привычное действие. И, думаю, многие «спящие избиратели» с удовольствием проснутся, чтобы «лайкнуть» на выборах поддерживаемого кандидата или партию», – заключил Чашников.

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