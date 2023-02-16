Брянские эксперты обсудили свою роль в формировании политической повестки региона

Эксперты Брянской области обсудили роль лидерского мнения в формировании политической повестки региона.

Участники «Экспертного клуба» обсудили роль экспертного мнения в формировании политической повестки региона на фоне мировых событий и усилении роли региональной власти.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников отметил, что специалист определенной отрасли не всегда может быть полезен в экспертной оценке.

«Во-первых, аффилированность, «включённость» в происходящие процессы может сыграть злую шутку – видение окажется однобоким или предвзятым. Во-вторых, к профессиональным знаниям и опыту необходимо добавить еще одно качество – уже необходимое – лежащее вне зоны отраслевых компетенций: желание и умение доносить целостную и объективную, правдивую картину оценки. Увы, не раз приходилось сталкиваться с экспертами, скрупулёзно анализировавшими предложенные темы, но, в силу разных причин, осторожничавших в выводах. В результате их заключения, скорее, вводили в приятное заблуждение, нежели вскрывали истину», – подчеркнул Владимир Чашников.

Эксперт уверен, что в Брянской области сформировался широкий пул разносторонних экспертов

«И правдивые оценки оказались востребованными не только широкой публикой, но и органами власти. Это, с одной стороны, повышает статус экспертов, а с другой стороны помогает принимать верные, эффективные управленческие решения», – заключил Владимир Чашников.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что региональная власть активно использует мнение экспертов в своей работы. Опираются на лидеров мнений и СМИ.

«Нужно отметить, что так было далеко не всегда. Буквально несколько лет назад голос экспертов хоть и был слышен, но не имел веса в обсуждении решений, влияя лишь на общественное мнение. Ситуация изменилась с приходом новой управленческой команды. Губернатор Александр Богомаз уделяет большое внимание общению со всеми слоями населения, умеет слушать и слышать. Именно он стал обращать пристальное внимание на экспертное сообщество, выстраивая с ним конструктивное взаимодействие. В результате, практика экспертных оценок пришла в полное соответствие с теорией – социальная экспертиза восполняет недостаток системных данных при изучении неформализованных и трудно-формализуемых проблем», – отметил эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров подчеркнул, что происходящее в мире требует быстрого координирования действий и определение их стратегической направленности.

«Однозначно, привлечение экспертов, обладающих, по определению, компетенциями в различных областях как теоретических, так и практических знаний является способом взглянуть на предъявляемые вызовы и проблемы под разным углом зрения, в формате выстраивания коллаборации настоящего организованного взаимодействия, что, несомненно, может стать новой формой реализации первоочередных задач и создании прорывных стратегий!» – заключил эксперт.