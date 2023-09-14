Брянские эксперты оценили итоги Единого дня голосования

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области оценили итоги Единого дня голосования в России.

В минувшие выходные прошли выборы в 85 регионах страны. Явка составила 43,5%. В выборах губернаторов участвовали 94 кандидата от 12-ти политических партий. В итоге среди глав регионов победило 19 представителей «Единой России» с результатом более 70% голосов. В 20-ти выборах в заксобрания партия также везде имеет большинство.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили процесс выборов и результаты Единого дня голосования.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов обратил внимание на особый контроль за процессом выборов представителями партий и общественниками.

«Пожалуй, такого массового и профессионального наблюдения ещё не было. И это мощный фактор легитимации как самого процесса, так и результатов выборов. Десятки тысяч простых людей, рядовых граждан имели возможность лично увидеть, как проходят выборы», — отметил эксперт.

Попов подчеркнул, что наблюдатели прошли подготовку и решали спорные моменты в онлайн-режиме.

«Это совершенно новый, конструктивный подход, радикально отличающийся от подхода внесистемной оппозиции, которая была заинтересована не в исключении нарушений, а в их фиксации для последующего пиара. Надеюсь, интерес к выборам у общественности не ослабнет, и армия общественных наблюдателей будет продолжать следить за законностью и прозрачностью электоральных процедур», — добавил эксперт.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин назвал результаты прошедших выборов предстакуемыми.

«С советских времён словосочетание, характеризующее выборы на Западе – предвыборная истерия – заставляло задуматься: а нужна ли истерия, тревога, кипение эмоций в тот момент, когда предстоит важный и ответственный выбор? К сожалению, и Россия не миновала политтехнологической полосы, превращавшей выборы в шоу», — отметил эксперт.

Валерий Егорушкин уверен, что время «ярких перформансов» в период голосования прошло и не имеет эффекта.

«Нынешний электоральный цикл не принёс сенсаций, он был конструктивным, сдержанным, собранным. Результаты его были вполне предсказуемы и, полагаю, они в полной мере соответствуют чаяниям избирателей», — заключил эксперт.