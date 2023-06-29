Брянские эксперты оценили роль патриотизма жителей во время мятежа

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили события недельной давности. Президент России Владимир Путин в обращении отметил ,что определяющую роль в стабилизации обстановки во время мятежа сыграла консолидация общества.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров согласился с главой страны.

«Данная ситуация показала, насколько консолидированным стало общество и государство с момента начала Специальной Военной Операции. И здесь речь не только о поддержке Президента, а о реально осмысленном понимании людей, что мятеж не допустим! Россияне не позволят внутренних распрей в угоду противников страны!» – подчеркнул эксперт.

Егоров отметил, что в регионе губернатор и представители общественности, партий, религиозных организаций высказали свою позицию о поддержке Президента РОссии и недопустимости гражданской войны.

«Думаю, все участники конфликта сделали для себя правильные выводы. Теперь важно с той же объединенной силой добить неонацизм на украинских территориях и обеспечить дальнейшее развитие сильной и единой страны!» – уверен эксперт.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин назвал показателем доверия власти безмятежность жителей во время мятежа.

«Обстановка в Брянской области во время мятежа, пожалуй, лучше всего демонстрирует настрой общества. Да, люди время от времени просматривали новости, но даже горячих обсуждений он не вызывали. Все занимались своими делами, выполняли свои обязанности, в центре города проходил молодёжный фестиваль, ажиотажа в магазинах и на заправках не было», – рассказал эксперт.

Егорушкин отметил, что граждане были уверены, что Россия справится с проблемой.

Гендиректор регоператора Брянской области «Чистая планета» Владимир Чашников добавил, что меры повышения патриотического настроя и консолидации общества диктует жизнь.

«Когда страна обретает суверенитет во всех сферах, когда граждане видят, что власть принимает решения в пользу народа, стремление сплотиться и совместно работать на достижение поставленных целей возникает спонтанно и не требует искусственной мотивации. Любые преграды на пути к победе и благоденствию становятся преодолимыми, когда мы вместе. И реакция широких народных масс на мятеж еще раз показала, что это действительно именно так» – заключил эксперт.