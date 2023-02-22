Брянские эксперты прокомментировали Послание Президента России Совету Федерации

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области прокомментировали Послание Президента России Владимира путина Совету Федерации.

21 февраля Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. Он уделил особое внимание специальной операции, в том числе в части поддержки военнослужащих и их семей. Также глава страны отметил ряд стратегических направлений для развития российской экономики. Выступление прокомментировали брянские участники «Экспертного клуба».

Так, гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников подчеркнул, что послание Президента даёт старт нового витка индустриализации в экономики.

«Президент перечислил инструменты, уже сейчас доступные производственному бизнесу – промышленная ипотека с расширяющимися возможностями, новый режим работы промышленных кластеров со сниженной фискальной и административной нагрузкой, долгосрочные заказы и субсидии от государства на инновационную продукцию, льготы по налогу на прибыль при закупке передовые отечественных IT-решений. Кроме того, Владимир Владимирович Путин дал указание Правительству предложить системные меры поддержки производственного бизнеса, в том числе и налоговые льготы», – уточнил Владимир Чашников

Эксперт также отметил, что Президент поставил задачу научному сообществу и образованию перестроится под новые требования рынка труда.

«Это ни что иное, как индустриализация, индустриализация на новом, современном уровне. Именно она даст надёжную основу для дальнейшего развития России. И тогда, Президент абсолютно точно выделил главное, Россия ответит на любые вызовы: «Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда – за нами», – заключил Владимир Чашников.

Для ректор БГИТУ Валерия Егорушкина долгожданной новостью стало возвращении к традиционной базовой подготовке специалистов с высшим образованием.

«О необходимости такого шага и механизмов его реализации последний год ведутся активные дискуссии, обсуждаются различные модели. И вот Владимир Владимирович Путин заявил о долгожданной смене вектора, очертив, при этом контуры желаемой системы высшего образования. Нацеленное на профессиональную подготовку, на подготовку специалистов под запросы работодателей, под требования рынка труда, обучение будет вестись от четырёх до шести лет, по программам, соответствующим конкретной профессии и отрасли», – подчеркнул эксперт.

Валерий Егорушкин рассчитывает, что преобразования начнутся в ближайшем будущем.

«Они станут залогом дальнейшего развития и экономического роста России», – заключил ректор вуза.

Директор брянского центра «Мой Бизнес» Павел Баранов подчеркнул, что акцент в послании Федеральному собранию был сделан на внутренних делах страны.

«Думаю, что с большим удовлетворением жители России услышали о том, что социальные гарантии в полной мере будут не только сохранены, но и расширены. Не будут забыты и семьи участников СВО, для них — особые меры поддержки. А меры поддержки вытекают из другого – состояния экономики страны. Экономика, ее состояние определяют возможность расширения соцгарантий. Сделали свое дело и крепкий базис, и работа экономического блока, и поддержка России в мире теми государствами, которые признают ее право на самостоятельный взгляд на определение собственного курса», – отметил эксперт.

Павел Баранов отметил, что Президент России показал, что страна развивается, несмотря на заботы во вне.