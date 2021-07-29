Брянские избиратели стали более требовательными

Об этом заявила представитель избиркома Екатерина Фурса.
В Брянске в рамках круглого стола в Брянском филиале РАНХиГС обсудили вопросы выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму.
Как сообщила представитель избиркома Екатерина Фурса, сейчас проходит регистрация кандидатов. Она также заявила о том, что избиратели стали более требовательными, в том числе по поводу внешней составляющей выборов.
«Многих интересует комфорт в момент голосования. Например, будет ли работать буфет на участках или неподалеку, будет ли скошена трава…» – пояснила Фурса.
«Надо сказать, что избирательное законодательство России и областное законодательство достигло в определенной степени совершенства. Сегодня избирательные комиссии в стране и у нас на Брянщине работают как достаточно организованные машины. Сегодня трудно поставить под сомнение легитимность избирательного процесса», – считает брянский политолог Владимир Горбачев.
Руководитель армянской общины Гарий Нуроян предложил, чтобы «депутаты Госдумы регулярно отчитывались о конкретно проделанной работе: избиратели должны владеть максимальной информацией об эффективности работы парламентария». Тогда, по его мнению, жители региона будут более активно выбирать интересного им кандидата.
«Основной критерий оценки гражданами легитимности – это доверие. Насколько доверие граждан высоко, настолько они готовы участвовать в этом процессе как избиратели. Для повышения доверия нужно максимально открыто и честно освещать информацию, в равной мере представлять все политически силы. Все это законодательно закреплено. Задача нашего общественного штаба – проследить, чтобы выполнялись законные права всех кандидатов, политических сил и избирателей», – сообщил заместитель председателя Общественной палаты Максим Попов.
Директор филиала РАНХиГС, председатель научно-консультативного совета при Общественной Палате Брянской области Сергей Шачнев в свою очередь отметил: «У нас одна цель командной работы: благополучие населения и социально-экономическое развитие Брянской области».
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