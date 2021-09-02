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Брянский политолог рассказал о сетевом гнусе

2021, 02 сентября 11:30 Политика
Брянский политолог рассказал о сетевом гнусе
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Александр Турыкин выступил против русофобии.

Брянский политолог Александр Турыкин опубликовал статью, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Приводим ее без в авторской редакции, без правок и сокращений.

Террористы и триумф сетевого гнуса

3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата выбрана не случайно и напоминает о страшных событиях 2004 года, когда группа боевиков захватила 1127 заложников в школе № 1 города Беслана. События развивались с 1 по 3 сентября и закончились штурмом, в результате которого заложники были освобождены, однако без жертв не обошлось: 334 человека погибло, из них 186 – дети.

На Брянщине в День солидарности в борьбе с терроризмом в ведущих учебных заведениях региона пройдут лекции, где представители силовых структур вкупе с общественными организациями проведут круглые столы: 2 сентября мероприятие пройдет в БГУ, 3 сентября в БГТУ, БГИТУ и Брянском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Можно долго спорить по вопросам политики, однако отношение к массовым убийствам людей (терроризму) – это та тема, по которой двух мнений быть не может. Адекватные люди в массе своей однозначно осуждают это явление, однако находятся иуды, которые пытаются оправдывать террористов.

Взять, например, Юрия Дудя. В 15-летие бесланской трагедии он выпустил фильм «Беслан. Помни», где, по сути, говорит о том, что в смертях людей виновны не террористы, а государство, которое, по мнению блогера, должно было пойти на поводу у кровожадных боевиков. Напомним, что только в первый день террористы расстреляли более двадцати заложников-мужчин.

Однако, по мнению Дудя, террористы вроде как и не виноваты – виновато якобы государство и герои спецназа, положившие свои жизни, чтобы спасти людей. Бесланская трагедия унесла жизнь 10 бойцов «Альфы» и «Вымпела». Отметим, что бойцы этих подразделений — это высочайшие профессионалы своего дела и, в случае если бы перед ними была поставлена задача уничтожить террористов, не считаясь с жертвами среди заложников, спецназовцы бы вообще не понесли потерь. Однако потери были, потому что русские офицеры в первую очередь спасали заложников, своими телами закрывая детей от пуль террористов.

Между тем, Дудь не одинок в своей русофобии. Компанию ему составила продувная бестия и одиозная журналистка – Ксенья Собчак. Она, по странному совпадению, практически синхронно с Дудем тоже выпустила фильм о событиях в Беслане под названием «День незнаний». По признанию самой Собчак, целью её работы было обличение не только бесчеловечности террористов, но и «бездушности всей государственной машины». Другими словами, посыл фильма Собчак был такой же, что и у Дудя.

Да и вообще между этими персонажами немало общего. Они неизлечимо больны вирусом русофобии и свального либерализма. Собчак много лет открыто поддерживает ЛГБТ и транс-сообщество, пытаясь прививать своей аудитории толерантность к извращениям. Тем же грешит и Дудь, всюду подчеркивая свою гей-толерантность. Журналист даже как-то поведал о парижском клубе содомитов, посветив который, он оказался в апартаментах французского гея и остался доволен приемом: «Я выходил оттуда с полной уверенностью, что геи – отличные чуваки, и я зря их боялся».

Другими словами, для Дудя и Собчак отличные чуваки – это богемные педерасты и психически больные трансгендеры, а русские герои, спасающие детей от смерти – это представители «бездушной государственной машины». Впрочем, не все государства, по мнению этих журналистов, «бездушные». Мама Собчак, например, является членом общественного совета «Российского Еврейского Конгресса» – организации, получающей финансирование из Израиля, да и Дудь испытывает нескрываемые симпатии к иностранным державам. Оно и понятно: в той же Латвии содомиты и фашиствующие русофобы в почете, поэтому там всегда рады манкуртам вроде Дудя. Непонятно другое – доколе наше государство будет терпеть русофобию и закрывать глаза на триумф сетевого гнуса, который давно пора привлечь к ответственности за оправдание терроризма?

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