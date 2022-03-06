Глава Брянска Марина Дбар записала видеообращение

История России вписала сотни тысяч страниц с именами великих главнокомандующих, офицеров, солдат, подаривших мирное небо.
Глава областного центра Марина Дбар записала видеообращение. Она начала со слов русского флотоводца и командующего Черноморским флотом Феодора Ушакова «Без дисциплины никак нельзя. И никакой пользы в делах быть не может. Всем моим состоянием предан службе и ни о чём более не думаю, как об одной пользе — государственной».
Марина Дбар отметила, что это не просто слова воина, а летопись великой истории нашего Отечества. История России вписала сотни тысяч страниц с именами великих главнокомандующих, офицеров, солдат подаривших мирное небо.
«Я горжусь тем, что я русская. Я горжусь нашей историей. Я горжусь нашей страной, нашим сплочённым и великим народом. Я горжусь нашим верховным главнокомандующим, нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Он открыто говорит, что в его роду Иваны да Марьи. Увидев примеры героизма молодых парней многонациональной России, наш лидер говорит о своей принадлежности ко всем этническим группам страны.
В нашем городе живут настоящие патриоты, неравнодушные люди, милосердные, понимающие, люди готовые прийти на помощь всем, кому сейчас тяжело. Хочу сказать спасибо всем, кто словом, делом поддерживают вынужденных переселенцев из Донбасса. Спасибо всем нашим избирателям за прямой и открытый диалог. За то, что никто не боится открыто высказывать свою гражданскую позицию и говорить «Мы за мир! Мы за нашего президента! Мы против нацизма!».
Хочу сказать спасибо нашему губернатору Александру Васильевичу Богомазу за его верные решения, за настрой, за импульс, за энергетику, за умение объединять, за силу, за характер, за личный пример. Спасибо моим коллегам по депутатскому корпусу, коллегам из областной Думы, однопартийцам-единороссам и депутатам всех фракций. Людям, которые за правду. Людям, которые всем сердцем за победу. Сегодня самое главное — это единство. Единство духа, единство мыслей, единство веры. Сейчас наши военнослужащие на передовой. Мужества вам, ребята, сил! Вы великие, вы непобедимые, вы герои нашего времени. Мы верим в то, что задача будет выполнена. С вами Брянск!» — сказала Марина Дбар.
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