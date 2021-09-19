Игорь Кириченко высказался о грязных выборных технологиях

Экс-директор департамента внутренней политики Брянской области Игорь Кириченко рассказал, кто организовывает фальсификации на выборах.

Игорь Анатольевич уверен, что на нынешних выборах есть фальсификации, то на них пока не обращают внимания. «Человеку, который не первый год в политике, фальсификации видны с первого взгляда, – разъясняет Кириченко, – Посмотрите, есть некое видео, на котором запечатлено как бы нарушение. Единственное, на одном единственном участке. К тому же по видео сложно сказать, что там действительно было нарушение. А ряд «политиков» и СМИ тут же поднимают веселый крик. И говорят даже не о нарушении как о доказанном факте, а о «массовых фальсификациях». Вот этот разговор, вот этот информационный фон и есть фальсификация.

Не думайте, что журналисты – глупые люди, которые подхватывают эту пустышку по наивности. Шумиха продумана, спланирована и оплачена.

Теперь посмотрите внимательно сами видео. То, что делают герои, они делают артистично, демонстративно. Это не фальсификаторы, которые хотели бы сделать грязное дело скрытно, это актеры, которые работают на камеру. Эти постановки призваны дискредитировать выборы.

Наконец, подумайте, кому выгодны эти шоу? Кто их использует? Заказчики этой «художественной самодеятельности» и те, кто ее тиражирует, и есть фальсификаторы.

Я хочу обратиться ко всем, кто знает меня лично, для кого мое мнение что-то значит. Не позволяйте обмануть себя, не поддавайтесь на провокацию. Всех нас хотят использовать в грязной игре, направленной против наших интересов. Больше скажу – против нашей страны.

Органы власти создали все условия для того, чтобы каждый из вас смог выразить свою политическую волю, отдать свой голос за кандидата и партию. Это и удобное, особенно во времена пандемийных ограничений, трехдневное голосование, и очень либеральное отношение к кандидатам – шанс дан всем политическим силам.

Но либерализм к провокаторам, которые изо всех сил пытаются раздуть скандалы и убедить всех, что выборы не честные – это излишний либерализм. Это они фальсификаторы. Они фальсифицируют общественное мнение. Проще говоря, обманывают.

Думаю, мало просто понимать, что нас обманывают. Нужно еще очень хорошо запомнить всех, кто причастен к раздуванию скандалов. В лицо. Поименно. Каждый, кто замарался – замарался навсегда. Нужно всегда помнить этих людей, чтобы никогда не иметь с ними дела».